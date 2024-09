Amici, Raimondo Todaro su Alessandra Celentano: "Non ho filtri. Abbiamo fatto delle litigate storiche ma.."

News VIP

Dopo l'addio ad Amici, il latinista Raimondo Todaro torna a parlare della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e chiarisce il rapporto che lo lega alla maestra Alessandra Celentano.

Oggi, domenica 29 settembre 2024, su Canale 5 partirà ufficialmente la 24esima edizione di Amici. Nell'attesa, l'ex coach della scuola Raimondo Todaro ha rilasciato una nuova intervista nel salotto televisivo di Caterina Balivo in cui ha parlato del suo rapporto con la maestra Alessandra Celentano.

La confessione di Todaro sul rapporto con la maestra Celentano

La nuova edizione di Amici partirà oggi e, tra i grandi assenti, ci sarà Raimondo Todaro. Il latinista, che ha lasciato il suo posto a Deborah Lettieri, è stato ospite a La volta buona per raccontarsi e parlare delle sue varie esperienza televisive: da Ballando con le stelle al talent show di Maria De Filippi. A proposito della scuola più famosa d'Italia e degli scontri avuti con la maestra Alessandra Celentano, Todaro ha confessato:

Con la Cele abbiamo fatto delle belle litigate, storiche. Però al di fuori del lavoro abbiamo un bellissimo rapporto. Poi sul lavoro ci sta che uno abbia delle visioni diverse. Poi ognuno ha i propri allievi. La cosa importante lì non è tanto Raimondo o la Cele, ma sono gli allievi di Raimondo e gli allievi della Cele. Ad Amici mi criticava l’allievo, e se mi tocchi l’allievo io divento pazzo. Il problema mio è che non ho filtri. Quello che penso dico.

Chiuso il capitolo Amici, Raimondo ha parlato della sua situazione sentimentale svelando alcuni retroscena inediti sulla separazione e il ritorno di fiamma con sua moglie Francesca Tocca:

Siamo stati separati due anni, poi abbiamo capito che eravamo fatti per stare insieme e ci siamo rimessi insieme. Non ci siamo fatti mancare nulla. Guarda io quei due anni li ho vissuti male, perché cercavo di andare avanti, ma non ho mai avuto una relazione stabile. Giusto qualche conoscenza che non ha portato a nulla di più. Noi siamo stati insieme tutta la vita. Eravamo arrivati a un punto dove non c’era più dialogo, non ci parlavamo più e poi noi avevamo entrambi lo stesso problema: se non ci stava bene un qualcosa, evitavamo. La tenevamo per noi. Abbiamo tirato fuori tutte le nostre problematiche da separati. Io non ho mai pensato di andare avanti senza di lei, un’altra donna non ce la vedevo al mio fianco.

Le anticipazioni della prima puntata di Amici 24

È tutto pronto per Amici 24, che partirà oggi domenica 29 settembre alle ore 14 su Canale 5 e vedrà la formazione ufficiale della nuova classe. Ad aprire la prima puntata la vincitrice Sarah Toscano, che consegnerà la coppa e presenterà in anteprima assoluta con il suo nuovo singolo "Tacchi (fra le dita)" in uscita il prossimo 4 ottobre con Warner Music Italy. Super ospite in studio il cantautore Olly, che si esibirà insieme ad Angelina Mango sulle note di "Per due come noi".

