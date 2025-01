Amici, Pierdavide Carone ha regalato a Valerio Scanu il testo con cui ha trionfato a Sanremo

News VIP

Gli ex allievi di Amici Pierdavide Carone e Valerio Scanu sono stati tra i protagonisti di Ora o mai più, nuovo format del sabato sera condotto da Marco Liorni. Ecco il curioso retroscena che hanno svelato sulla canzone con cui Valerio Scanu ha trionfato a Sanremo!

Ieri sera, sabato 11 gennaio 2025, è andata in onda la prima puntata di Ora o mai più, nuovo format condotto da Marco Liorni con protagonisti star della musica che in passato hanno raggiunto un grande e momentaneo successo. Tra i protagonisti di ieri abbiamo ritrovao diverse ex star di Amici di Maria De Filippi, come Pierdavide Carone e Valerio Scan. I due cantanti hanno raccontato un inedito retroscena sul brano con cui Scanu ha trionfato a Sanremo e che gli è stato regalato proprio da Carone!

Amici, Pierdavide Carone ha regalato a Valerio Scanu il testo della canzone con cui ha vinto Sanremo

Pierdavide Carone e Valerio Scanu hanno preso parte ad Amici di Maria De Filippi, talent di Canale 5 che ha regalato a entrambi una certa popolarità. Protagonisti di Ora o mai più, i due ex allievi di Amici hanno raccontato un retroscena sulla hit con cui Scanu ha vinto il Festival di Sanremo, la canzone Per tutte le volte che. Pierdavide Carone è intervenuto a svelare, nel suo video di presentazione, che l'autore del brano è lui e che fu Maria De Filippi a convincerlo a cedere il pezzo a Valerio Scanu.

La canzone, ha svelato Carone, era stata scritta da lui per la sua fidanzata e che su consiglio della conduttrice del talent decise di regalarla a Valerio Scanu, mentre lui al Serale di Amici cantà il brano Di notte, per il quale è ancora oggi noto: "Per tutte le volte che è una canzone che avevo scritto per la mia ragazza dell’epoca, come regalo di compleanno. Non avevo soldi per farle un regalo vero e le regalai una canzone. Maria mi prende in disparte: “Che dici se diamo il pezzo a Valerio?”. E io rispondo: “Si avvicina il serale, che canto?”. Lei aveva sentito questa canzone, Di Notte, “tu canti quella”. È stato geniale. Valerio Scanu ha cantato “Per tutte le volte che” e ci ha vinto Sanremo, io con Di Notte ho fatto un grande successo".

I due si sono poi confrontati dopo l'esibizione di Carone insieme alla coach Gigliola Cinquetti e Valerio Scanu ha rivelato che il brano Di notte sarebbe dovuto finire nel suo album. Sorridendo, Pierdavide Carone gli ha lanciato una frecciatina: "Eh ti vuoi piglià tutto però. Dai, lasciami qualcosa".

Valerio Scanu racconta alcuni retroscena sul dopo-Amici

Dopo l'esperienza ad Amici e la partecipazione e vittoria di Sanremo con Per tutte le volte che, Valerio Scanu si è dedicato anche alla tv, prendendo parte a diverse trasmissioni come opinionista. Il cantante non ha mai nascosto le difficoltà vissute nel periodo post-Amici e come avesse fatto fatica a portare avanti i suoi progetti musicali.

Nel video di presentazione di Ora o mai più ha rivelato che dopo Sanremo aveva deciso di intraprendere un percorso in totale autonomia, senza affidarsi ad agenti o case discografiche. Una scelta che gli è costata il successo in radio, ma di cui non si è mai pentito.

Tuttavia, ha rivelato, questo cambio di rotta lo ha portato anche a partecipare ad alcuni reality, come L'Isola dei Famosi, che gli ha permesso di guadagnare abbastanza da potersi autoprodurre: "Dovendomi auto-produrre ho fatto anche reality come L’Isola dei Famosi, mi hanno dato un sacco di soldi così ho detto di sì. Il tutto mi ha permesso di continuare a fare musica. Ho anche diversificato le mie attività con dei saloni di bellezza. Non ci guadagno tanto ma mi diverto molto."

Scopri le ultime news su Amici