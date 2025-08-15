News VIP

Mattia Zenzola e Benedetta Vari, ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno raccontato com'è nata la loro storia d'amore. Ecco cosa hanno rivelato

Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono stati due degli allievi della ventiduesima edizione Amici di Maria De Filippi. Non solo: Mattia ha anche vinto l'edizione numero 22, dopo aver dovuto abbandonare il talent show di Canale 5 un anno prima a causa di un infortunio. Il suo è stato, perciò, un bellissimo percorso di rivincita, durante il quale ha anche incontrato Benedetta Vari, anche lei ballerina e sua partner di ballo. Tra loro, dopo la fine del programma Fascino, è sbocciato l'amore e in una recente intervista i due ballerini hanno rivelato alcuni retroscena sulla loro relazione.

Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari a cuore aperto: "Non pensavamo di innamorarci così"

Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono raccontati in un'intervista a Confidenze, svelando alcuni retroscena sulla loro storia d'amore. All'interno della scuola, inizialmente, Mattia si era legato a Maddalena Svevi, altra allieva e ballerina del programma. Tra i due non aveva funzionato e Mattia aveva voltato pagina decidendo di concentrarsi sul suo percorso nella scuola. Benedetta era entrata come allieva, su richiesta di Raimondo Todaro, ma dopo la sua eliminazione le era stato proposto di affiancare Mattia come partner di latino nei passi a due.Da allora, il loro legame è cresciuto, al punto da sbocciare in una relazione romantica. I rumors sulla loro frequentazione si erano diffusi fin dalla fine del talent show, sebbene all'epoca Benedetta Vari fosse fidanzata con un altro ragazzo.

Dopo mesi di segnalazioni e rumors, alla fine la coppia è uscita allo scoperto e da allora fanno coppia fissa sulla pista da ballo e nella vita. Al sito di Confidenze, i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno raccontato che, inizialmente, vedevano l'altro solo come un amico: "Mattia all'inizio era solo un amico. Mi aveva colpito perché era timido e introverso. Però, con me si apriva. Mi piaceva cucinare per lui" ha rivelato Benedetta Vari. A farle eco anche il vincitore di Amici 22: "All’inizio avevamo in comune solo la dedizione alla danza, passavamo le sere in sala a provare fino a tardi. Di Benny mi avevano colpito la generosità, l’altruismo. E il suo non essere competitiva, una cosa che la rendeva diversa da tutte le altre".

Per entrambi l'esperienza ad Amici è stata fondamentale, perché ha permesso loro di crescere - "fisicamente, come persona e come artista" ha sottolineato Mattia - ed è stata una tappa importante per la loro carriera, preparandoli ad affrontare le sfide del mondo esterno.

Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari svelano un retroscena sulla loro partecipazione nel programma

I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno condiviso anche come entrambi abbiano dovuto lottare prima di poter entrare nel talent. Benedetta Vari si era presentata ai casting del programma già nel 2018, facendosi notare subito da Elena D'Amario. Un anno dopo, la ballerina avrebbe voluto riprovare, ma la malattia della madre l'ha tenuta lontana dal mondo delle gare e della danza per quattro anni: "Ma nel dicembre del 2022 mi arriva una telefonata: Diego, della redazione di Amici, si ricordava di me. Non volevo, ma lui ha insistito perché facessi il casting e mi ha cambiato la vita! Mi hanno presa". Anche Mattia ha condiviso la sua storia, ricordando come l'infortunio alla gamba lo abbia privato del Serale, ma sia stato anche una motivazione per spingerlo a impegnarsi di più.

Sulla finale di Amici, entrambi hanno raccontato che magnifica esperienza sia stata. Benedetta l'ha definito "un regalo", merito anche dell'opportunità di poter affiancare Mattia e vederlo trionfare dopo l'eliminazione. Quest'ultimo ha aggiunto: "Vincere è stato pazzesco, il coronamento di un percorso nel quale ho dato tutto me stesso. Lo volevo ma non me l’aspettavo perché c’erano tanti allievi talentuosi".

Tornare alla realtà e alla vita quotidiana non è stato semplice, ma per loro si è presentata subito una nuova opportunità lavorativa: prendere parte al musical di Mare Fuori. Per Mattia Zenzola si è trattato di un passo importante, poiché il regista Alessandro Siani l'ha scelto come protagonista della versione teatrale, permettendogli di mettersi alla prova. Sul comune amore per la danza, la coppia ha poi aggiunto:

"La passione comune per la danza crea un legame forte, perché ci si capisce, si parla la stessa lingue e credo che questo sia il nostro segreto, sappiamo sostenerci l'un l'altra"

