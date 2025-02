Amici, Maria De Filippi raggiunge Stefano De Martino a teatro: l'inaspettata sorpresa della conduttrice

News VIP

Maria De Filippi e Stefano De Martino si sono conosciuti quando il ballerino era uno degli allievi di Amici e, a distanza di anni, la conduttrice non perde occasione per festeggiare i successi in tv e a teatro del conduttore.

L'amicizia tra Maria De Filippi e Stefano De Martino è andata oltre la presenza del ballerino nel talent show di Amici. La conduttrice di Canale 5 e il conduttore volto di Affari Tuoi hanno stretto un bellissimo rapporto di stima e affetto e in diverse occasioni Maria De Filippi ha celebrato i successi dell'ex allievo del programma di Canale 5.

Amici, Maria De Filippi raggiunge Stefano De Martino a teatro: la sorpresa della conduttrice

Stefano De Martino è attualmente a teatro con il suo one-man show Meglio Stasera e tra il pubblico ha ritrovato, con un'inaspettata sorpresa, la conduttrice Maria De Filippi.

Come mostrato dalle foto del settimanale Oggi, infatti, la storica conduttrice di Canale 5 ha deciso di sorprendere l'ex allievo del talent, per il quale nutre grande stima e affetto, e si è presentata a teatro, sedendosi tra il pubblico per assistere allo spettacolo di Stefano De Martino.

Riconosciuta al suo arrivo dal resto degli spettatori, Maria De Filippi è stata accolta da applausi e affetto, essendo lei stessa un volto della tv molto seguito e apprezzato dal pubblico delle reti Mediaset. Già lo scorso anno, in occasione del Christmas show su Rai2 nel 2023, la conduttrice è stata ospite di Stefano De Martino, che ha rievocato con lei gli inizi della sua carriera, strappando un sorriso a Maria De Filippi quando De Martino le ha attribuito gran parte del suo successo nel mondo dello spettacolo.

Amici, l'amicizia tra Maria De Filippi e Stefano De Martino

Nel lontano 2009, infatti, Stefano De Martino venne inizialmente scartato da Amici, ma fu l'intervento della conduttrice a cambiare la situazione, come ha raccontato in quell'occasione Maria De Filippi​: "Era stato scartato, ma gli ho messo una mano sulla spalla e l'ho ripescato" ha annunciato la conduttrice.

Anche quando, durante la semifinale, Stefano De Martino venne eliminato, la conduttrice si commosse e lo abbracciò: "Lui è uscito da Amici nel giorno della semifinale, io mi ero affezionata a lui e quel giorno lui ha pianto e ho pianto anche io". Nel corso della carriera di Stefano De Martino non è mai mancato il supporto di Maria De Filippi, che lo ha spesso voluto ospite dei suoi programmi.

Stefano De Martino, infatti, è stato ospite a C'è posta per te, ma è anche tornato come giudice del talent di Amici in più di un'occasione, ricambiando l'affetto e la fiducia della conduttrice in lui e nella sua carriera.

