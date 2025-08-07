TGCom24
Amici, Lorella Cuccarini: sessant’anni e non sentirli, ma che storie dietro le quinte!

Anita Nurzia

L'iconica showgirl, Lorella Cuccarini, da anni insegnante di canto nel talent show di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata a cuore aperto a Il Corriere della Sera.

Amici, Lorella Cuccarini: sessant’anni e non sentirli, ma che storie dietro le quinte!

Il prossimo 10 agosto Lorella Cuccarini spegnerà sessanta candeline, un traguardo che celebra con il sorriso e una lunga carriera alle spalle. in un'intervista a Il Corriere della Sera, la maestra di Amici ha ripercorso alcuni dei momenti più indimenticabili del suo percorso professionale, senza risparmiare aneddoti sui colleghi con cui ha condiviso successi e… screzi.

Lorella Cuccarini e gli screzi con due note colleghe

Tra le sue collaborazioni più durature, la Cuccarini ricorda la lunga intesa con Marco Columbro in Buona Domenica e Paperissima. “Marco Columbro? Un fratello”, ha raccontato ridendo. “Ne combinavamo di tutti i colori: dietro le quinte di Buona Domenica mi accusava di barare nei giochi, di avere corrotto la giuria. Eravamo competitivi al massimo, come due bambini dell’asilo. Ma poi, a cena insieme, era tutto dimenticato”.

Non sono mancati momenti di tensione, soprattutto durante il Festival di Sanremo che condusse con Pippo Baudo, mentre Alba Parietti curava il Dopo Festival. “Fu indelicata”, ha ricordato a proposito delle frecciatine apparse sui giornali:

“Disse che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi’.

Anche con Heather Parisi, protagonista di un famoso botta e risposta, non ci furono rancori profondi: “

"Assolutamente niente. Il mio ‘peccato originale’ fu aver preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo me lo offrì con lei, e lei rifiutò: ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me”.

In oltre trent’anni di palcoscenico, la Cuccarini ha saputo tenersi lontana dalle chiacchiere: “

"Messaggi vocali alla Raoul Bova? Una volta mi hanno ‘fidanzato’ con mio fratello, un’altra con un mio amico. All’epoca non c’erano i vocali su WhatsApp. I paparazzi non mi seguono più: hanno capito che non c’è ‘trippa per gatti’”.

E quando, per un paio d’anni, il telefono non ha più squillato, lei non si è lasciata abbattere:

“Nei momenti no ho imparato a non personalizzare: non sono decisioni prese contro di te, ma questioni di gusti. Sono finita un po’ in panchina, ma l’autostima non mi è mai mancata. Avevo quattro figli, avevo perso mia madre, mi ero ammalata… Se ho pensato ‘È finita?’ Sì, però non disperavo: mi sarei sempre ritenuta molto fortunata anche così”.

