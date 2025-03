Amici, LDA preoccupa i fan: "Momento delicato e rispetto della privacy". Ma è una strategia per presentare il nuovo album

News VIP

L'ex allievo di Amici, LDA, ha preoccupato i fan quando sul suo profilo Instagram sono apparsi post che chiedevano di rispettare la privacy dell'artista in un momento così delicato. Ma si trattava di una strategia per presentare il suo nuovo album!

Negli ultimi giorni, l'account Instagram di LDA aveva preoccupato i suoi fan: sul suo profilo, infatti, era apparso un post nel quale lo staff dell'ex allievo di Amici di Maria De Filippi comunicava che a Luca D'Alessio non era possibile utilizzare il suo cellulare e che dato il momento delicato che stava vivendo si chiedeva massimo rispetto per la sua privacy. Solo oggi, lunedì 17 marzo, è stato svelato che si è trattato di una strategia per presentare e promuovere il suo nuovo album.

Amici, LDA spaventa i fan: i misteriosi post sul suo account Instagram

Il post che aveva scatenato la preoccupazione dei fan di LDA è apparso sul suo profilo Instagram qualche giorno fa: "In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l'impossibilità di Luca di utilizzare il telefono." Lo staff del cantante ed ex allievo del talent di Canale 5 invitava i fan a rispettare il momento delicato che il giovane artista stava vivendo e di evitare la diffusione di fake news sull'artista.

Il messaggio si concludeva con la promess che presto ci sarebbero stati aggiornamenti sulla situazione: "Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare Fake News data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione".

A questo si è aggiunta la cancellazione dei post sulla pagina Instagrm di LDA, altra circostanza che ha indotto i fan a pensare che ci fosse qualcosa che non andava: "Attenzione, vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene. Le circostanze che lo portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi". A distanza di pochi giorni, tuttavia, è emerso che si è trattato di un'insolita strategia per presentare il nuovo singolo del cantante.

Amici, LDA presenta il suo nuovo album: l'insolita strategia per promuoverlo

La scomparsa dei post sul profilo Instagram di LDA e l'annuncio postato dal suo staff sull'impossibilità da parte dell'artista di usare il telefono erano in realtà frutto di un'insolita, ma efficace strategia per promuovere il suo nuovo album. A svelarlo è stato lo stesso cantante, che ha pubblicato un video che anticipa l'uscita del nuovo album.

Il video apparso sulla pagina Instagram di LDA ha come didascalia: "Capitolo 1: la legge non è uguale per tutti" e nel filmato si vede il cantante, in un'aula di tribunale, accusato di "voler fare RnB in Italia". Come condanna, l'imputato (LDA) sarà costretto "ad ascoltare nelle ore libere la Top 50 delle hit italiane".

