Amici, l'ex storica allieva Deborah Iurato è diventata mamma per la prima volta!

News VIP

Deborah Iurato, storica ex allieva di Amici di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta: ecco il tenero annuncio!

Deborah Iurato, storica ex allieva e vincitrice della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta. Con un post sui social, infatti, la cantante ha condiviso con i followers la nascita del primo figlio, il piccolo Salvatore.

Deborah Iurato, dalla vittoria ad Amici alla maternità

Siciliana, classe 1991, Deborah Iurato ha avuto sin da piccola la passione per la muscia e nel 2013 partecipa alla tredicesima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Grazie al suo talento riesce ad accedere al Serale e trionfa nel talent con il suo inedito A volte capita. Dopo la vittoria ad Amici, per Deborah inizia un periodo di soddisfazioni lavorative, con la pubblicazione del suo primo EP - Deborah Iurato - che ottiene il Disco di Platino e si aggiudica la seconda posizione degli album più venduti nella classifica FIMI. Apre il concerto di Lionel Richie al Mediolanum Forum di Assago ed è poi sul palco con Fiorella Mannoia nel 2014. Un anno dopo collabora con Giovanni Caccamo all'inedito Da Sola e si classificano secondi al Summer Festival.

Nel 2016 è la volta del Festival di Sanremo, sempre con Caccamo con il brano Via da qui, che le vale il terzo posto. Pubblica il suo secondo album, Sono ancora io, a cui segue la collaborazione con il rapper Moreno. Nell'autunno del 2016 è nel cast di Tale e Quale Show e a dicembre è ospite alla semifinale dello Zecchino d'Oro. Fino al 2019 è in tour con i suoi album e alcune cover. A maggio 2019 inizia la collaborazione con il gruppo Soul System con il brano Stammi bene e con il gruppo intraprende un nuovo tour. Nel 2021 esce il suo terzo album, a cui segue Viene Natale (se stiamo lontani saremo vicini) in cui collabora con alcuni artisti siciliani per raccogliere fondi da destinare alle famiglie che hanno perso i propri cari a causa del Covid-19. Tra il 2022 e il 2023 presenta alcuni suoi nuovi singoli, tra cui il brano Out of Space alla finale di Una voce per San Marino 2023.

All'epoca della vittoria ad Amici era fidanzata con il culturista Danilo Deodato, con cui la relazione naufragò poco dopo la fine del programma e l'inizio della sua carriera da cantante. Alcuni rumors la vedevano fidanzata con Giovanni Caccamo, ma nessuno dei diretti interessati ha mai confermato la relazione. Da qualche anno è felicemente in una relazione con Placido Salamone, che ha collaborato con diversi artisti come Laura Pausini, e dal quale ha avuto il primogenito Salvatore.

Deborah Iurato di Amici è diventata mamma: benvenuto, Salvatore!

Sui social, nelle scorse ore, Deborah Iurato ha rivelato che lei e il compagno Placido Salamone sono diventati genitori del piccolo Salvatore. L'ex concorrente e vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato alcuni scatti che raffiguravano il piccolo, al quale è stato già dato un adorabile soprannome - Totò -. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio, pubblicando un messaggio rivolto al nascituro:

"I cuori di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più. Mamma e papà e Thiaghino non vedono l'ora di conoscerti"

Per celebrare la nascita del piccolo Salvatore, Deborah Iurato ha postato la foto del piccolo, con la manina intrecciata alla sua e a quella del compagno e neo papà: "È arrivato il nostro piccolo! Salvatore (per gli amici Totò)".

Scopri le ultime news su Amici