Amici, l'ex allieva Gaia Di Fusco debutta come protagonista nel musical Bernadette di Lourdes

News VIP

L'ex allieva di Amici, Gaia Di Fusco, sarà Bernadette di Lourdes nel musical omonimo: ecco cosa sappiamo!

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più seguiti dal pubblico, che si affeziona agli allievi in gara nella scuola e ne segue con interesse il percorso, anche dopo che la trasmissione è terminata. E i fan di Amici 20, in particolare, l'edizione vinta da Giulia Stabile, saranno contenti di sapere che una delle ex allieve di quella stagione del talent di Canale 5 ha appena intrapreso una nuova avventura lavorativa. Stiamo parlando di Gaia Di Fusco, che debutterà nel ruolo della protagonista nel musical Bernadette di Lourdes.

Amici, Gaia Di Fusco debutta come Bernadette di Lourdes nel musical omonimo

Ospite a La Volta Buona, programma Rai condotto da Caterina Balivo, Gaia Di Fusco si è esibita, insieme ad altri attori del musical Bernadette di Lourdes, in un brano tratto dallo spettacolo teatrale di cui sarà protagonista. Il musical sarà in scena a Roma dal 16 gennaio al 16 febbraio in occasione del Giubileo. Terminata la tappa romana, lo spettacolo sarà portato in scena nei teatri di alcune principali città italiane, come Napoli, Bari e Torino.

Il musical, diretto da Serge Denoncourt e con le musiche di Grégoire, ricostruirà la storia della pastorella di Lourdes e dei suoi miracolosi incontri con la Vergine Maria. Nel ruolo di Bernadette di Lourdes l'ex allieva di Amici 20, Gaia Di Fusco, che colleziona così un altro successo nella sua carriera. Cantante della ventesima edizione e allieva di Arisa, Gaia Di Fusco era considerata un'artista dalla grande tecnica ed era entrata nella scuola poco prima che la seconda fase del talent prendesse avvio.

Nonostante la sua bravura, fu eliminata nel corso della prima puntata del Serale, dopo una sfida con Tancredi. A Sorrisi e Canzoni Tv raccontò che per lei partecipare ad Amici era stato il coronamento di un sogno:

"Per me “Amici’ era un traguardo lontanissimo, non mi aspettavo neanche di accedere. Facevo i casting da quando avevo 15 anni, partecipare era tra le mie più grandi ambizioni e i miei sogni"

Amici, Gaia Di Fusco: la sua carriera dopo il talent

Classe 2001, Gaia Di Fusco si è diplomata al liceo scientifico, indirizzo musicale e ha studiato al Conservatorio. Inizia giovanissima la sua carriera in tv, gareggiando a soli 12 anni a Io Canto, arrivando in semifinale.

Nel 2019 è ancora in un altro talent musicale, All Togeter Now, condotto da Michelle Hunziker. Al 2021 risale il suo arrivo ad Amici di Maria De Filippi: a desiderare il suo ingresso, sebbene mancasse poco all'inizio del Serale fu Arisa, che all'epoca era una delle professoresse della trasmissione.

Dopo l'eliminazione da Amici, per Gaia Di Fusco sono iniziate diverse esperienze lavorative, tra cui quella di cantante della Disperata Erotica Band nel noto programma Rai Bar Stella, condotto da Stefano De Martino, che fu giudice della ventesima edizione di Amici. Oggi, dopo diverse esperienze in tv, Gaia Di Fusco è pronta a debuttare a teatro come protagonista del musical Bernadette di Lourdes.

Scopri le ultime news su Amici