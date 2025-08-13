Amici, l'amaro sfogo di un'ex amata allieva: "La bimba che è in me vorrebbe essere vista, amata e accettata"

News VIP

L'amata cantante Gaia Gozzi interviene sui social lasciandosi andare a un duro e intimo sfogo: ecco cosa ha rivelato vincitrice della 19esima edizione di Amici.

Fervono i preparativi per la 25esima edizione di Amici, che partirà a settembre su Canale 5. Nell'attesa, nelle scorse ore, un’amata ex protagonista del talent show condotto da Maria De Filippi ha deciso di aprire il suo cuore con i numerosi fan che la seguono sui social condividendo con loro un lungo e intimo sfogo.

Gaia Gozzi apre il suo cuore sui social

Manca sempre meno alla prima puntata della nuova e attesissima edizione di Amici che, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il prossimo 28 settembre 2025 su Canale 5. Tra conferme e grandi ritorni, ritroveremo Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, la maestra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini. Ma chi saranno gli allievi della nuova classe?

In attesa di scoprirlo, un'ex allieva del fortunato talent show di Maria De Filippi si è lasciata andare a un lungo e amaro sfogo sui social che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Stiamo parlando della cantante Gaia Gozzi, che ha postato una foto dei suoi occhi pieni di lacrime e un taccuino in cui ha annotato tutti i suoi pensieri.

Il dolore di Gaia

Gaia Gozzi è una delle artiste più amate e apprezzate del momento. Ex concorrente di X Factor e vincitrice della 19esima edizione di Amici, è riuscita a conquistare tutti con la suo voce e forte personalità. Il successo e l’affetto di tante persone, però, a volte non bastano a sentirsi in pace con se stessi.

Nelle ultime ore, Gaia ha deciso di intervenire sui social e condividere alcuni pensieri intimi e personali legati a un momento di crisi interiore. Sul suo profilo ufficiale Instagram appare un carosello con le pagine di un taccuino e pensieri scritti a mano, un primo piano del suo occhio, colmo di lacrime. "Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito. Hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l’anima e rendendola ostaggio" ha esordito così l'ex allieva di Amici, che ha poi raccontato il motivo del suo malessere:

Spesso mi capita di entrare in loop mentali pari a certi gironi dell’inferno dantesco e uscirne diventa una sfida karmica difficile da tagliare, come se ogni domanda a cui il larvatico che mi abita decidesse di rispondere, corrispondesse una risposta che mi avvicina sempre di più all’oblio. Allontanarmi da uno stato di coscienza d’animo è semplice, basta alimentare questa intervista interiore che ha il solo obiettivo di dividere. Dividermi da me stessa, dagli altri, dal caotico ma perfetto disegno dell’universo [...] Ho viaggiato molto, sia internamente che nel mondo, alla ricerca di una risposta, una soluzione, un metodo che potesse placare questa incessante necessità di riempire, ma non sono ancora arrivata ad una conclusione [...] La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare “la brava”, servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio. Lei vorrebbe non dover cercare validazioni da sconosciuti solo per ricordarsi che è speciale così com’è. Senza bisogno di fare, ma semplicemente di essere.

