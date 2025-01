Amici, Kledi Kadiu su Maria De Filippi: "Lei è stata la mia fortuna, ma non è vero che..."

News VIP

L'ex professionista di Amici di Maria De Filippi Kledi Kadiu si è raccontato in un'intervista e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la conduttrice di Canale 5.

Intervistato da Il Corriere della Sera, l'ex professionista di Amici, Kledi Kadiu, è tornato a parlare del suo legame con Maria De Filippi, conduttrice del talent show di Canale 5, per la quale ha sempre nutrito molta stima e affetto e grazie alla quale si è fatto conoscere in Italia.

Amici, Kledi Kadiu racconta del legame con Maria De Filippi: "E' stata la mia fortuna, ma..."

Ballerino e coreografo, nonché volto storico del talent di Amici, Kledi Kadiu si è raccontato in un'intervista, ripercorrendo gli inizi della sua carriera: era il 1991 a Tirana, in Albania, quando una compagnia di Mantova giunse in città e grazie a un provino Kledi Kadiu venne selezionato insieme ad altri 7 ballerini per uno stage in Italia. "Io e altri scegliemmo di partire e non tornare, per il Teatro dell'opera di Tirana fu un duro colpo" ha dichiarato l'ex insegnante di Amici.

Kledi ha dichiarato che il successo non arrivò subito e che per ottenerlo sono necessari pazienza e saper riconoscere le opportunità giuste che la vita offre, ma anche tanta educazione, qualità professionali e valori. Tutto questo, ha proseguito l'ex volto di Amici, li ha acquisiti grazie alla sua famiglia e ai suoi maestri in Italia, come Corrado Abbati: "Lavorai molto con lui, si rivelò una persona colta e senibile, mi diede una grossa mano quando arrivai in Italia". Fondamentale nel suo percorso, ha proseguito Kledi Kadiu è stata anche Maria De Filippi, alla quale sarà sempre grato per l'opportunità che gli ha offerto con Amici.

Nonostante la gratitudine, però, Kledi ha voluto mettere le cose in chiaro: non è vero che senza la conduttrice del talent non sarebbe arrivato da nessuna parte: "Io all’epoca, e parliamo di molti anni fa, ero già molto soddisfatto del percorso che avevo fatto. Volevo diventare un ballerino del teatro dell’opera di Tirana. Poi la strada mi portò in Italia. Fu una sorpresa, un’occasione da cogliere. Qui ho lavorato e studiato molto. La vera domanda sarebbe: "Se lui ha fatto strada, non significa che ha delle qualità?".

Anche se, si trova ad ammettere, non sempre essere un ottimo artista implica anche la capacità di saper stare in tv, come è capitato a lui, grazie a Maria De Filippi: "Lei è stata la mia grande fortuna, con orgoglio posso dire che siamo amici da 24 anni".

Amici, Kledi Kadiu sui progetti per il futuro

Da anni, dopo l'addio ad Amici, Kledi si è dedicato all'insegnamento e come educatore è sempre a contatto con le giovani generazioni. Sugli allievi che spesso incontra ha dichiarato: "Gli allievi di oggi sono molto più pigri rispetto a prima. Sono più silenziosi, sono meno ‘artisti’. Sotto il profilo artistico, l’Italia ha sempre primeggiato e io vedo ancora parecchi talenti: prima però, c’era molta più sostanza".

Secondo il ballerino la causa è anche dovuta a una certa educazione famigliare che punta al successo immediato, ma che non contempla il fallimento, che lui definisce "un passaggio necessario per migliorarsi". Anche l'assenza di una comunicazione diretta con i genitori influisce sull'educazione dei ragazzi, perché quasi mai le lamentele arrivano da vivo, ma solo sui social:

"Nessuno ha il coraggio di parlarti a tu per tu"

Infine, per il futuro, l'ex ballerino di Amici ha dichiarato di avere in ballo diversi progetti, alcuni dei quali potrebbero coinvolgere anche l'Albania, sua terra d'origine, nella quale si trasferiscono diversi professionisti italiani.

