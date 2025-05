Amici, intervista a LDA: "Sono stato chiuso in casa per mesi per colpa dell'ansia"

News VIP

L'artista napoletano LDA, si è raccontato a cuore aperto a Il Messaggero, confessando di aver sofferto di attacchi di panico e ansia sociale.

L'ex allievo di Amici, Luca D’Alessio, in arte LDA, è figlio del cantautore Gigi D'Alessio e di Carmela Barbato si è raccontato a cuore aperto a IL Messaggero, parlando del suo nuovo singolo, Shalla, un brano che segna un nuovo capitolo artistico e personale.

LDA: "Ormai la gente che non mi chiama più “il figlio di Gigi D’Alessio”

Una vera e propria “rinascita” – come lui stesso la definisce – maturata lontano dai riflettori.

"Shaila, è leggerezza, serenità. Me lo sono autodedicato - ha dichiarato il giovane cantautore campano - Non mi sono fermato un attimo e mi sono dimenticato la vita da ragazzo, che poi è la vita vera. Andare al bar, andare al parco, stare con una fidanzata, stare con gli amici, godersi la famiglia. Mi sono preso un anno per vivere la vita da ragazzo

LDA ha parlato anche di come ha vissuto essere un figlio d'arte e che oggi, le persone, lo conoscono non associandolo più al padre.

"Questa è una grande vittoria. Significa tanto per me. Vuol dire che non parti da “è il figlio di…”, mi segui perché ti piaccio e poi dopo lo vieni a scoprire. E quindi diventa un plus. Essere figlio d'arte è un ostacolo. Perché siamo in Italia, si sa quello che pensa la gente. E io li capisco. Se ci fossi io dietro lo schermo, forse scriverei pure io il commentino “raccomandato”. E far capire alle persone che non è vero, che non c’è dietro nulla se non il mio grandissimo amore e la mia passione per la musica, è molto difficile. Ormai la gente che mi ferma mi chiama LDA. Non più “il figlio di Gigi D’Alessio”. Lo sento poco, magari da ragazzi che vogliono sfottere, vogliono fare i simpatici, ma vabbè… lascia il tempo che trova."

L'ex allievo di Amici, parlando del brano "Luca" ha poi confessato di aver vissuto un anno chiuso in casa a causa degli attacchi di panico:

"Ho sofferto fi ansia, attacchi di panico, ansia sociale… tutta la collezione. È iniziata a 16 anni. Mi porto qualche cosina tutt’oggi, però rispetto ai 16 anni è migliorato tanto. La fortuna è che non sono mai caduto in droghe, alcol, in tutte ste scemenze. Non sono uscito di casa per mesi, sono rimasto a letto lì steso ed essere impotente. Avevo paura di tutto, di tutti. Ma non ho più paura di niente, ad esempio. Sono cose che ricordo con un po’ di amarezza perché mi sono perso tanti momenti belli che, secondo me, non ritornano più. Però sono ancora giovane, c’ho ancora tempo."

Grazie al sostegno ricevuto da psicologi, amici e famigliari, oggi Luca è riuscito a guarire:

"Sicuramente parlando con degli psicologi. Poi gli amici mi hanno aiutato tanto. Anche i miei genitori mi hanno aiutato molto, nel silenzio, senza far sapere nulla a nessuno, senza farne un dramma. C’è stata tanta vicinanza. Si sono resi conto che c’era qualcosa che non andava e che non stavo bene. Quando vuoi il tempo lo trovi sempre. E papà, per i figli, lo trova. Come mamma. Sempre"

