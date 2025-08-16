Amici, Giulia Ottonello su Maria De Filippi: "Devo ringraziarla, con lei è iniziato tutto"

News VIP

L'ex vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, Giulia Ottonello, ha raccontato in un'intervista la sua esperienza nel talent e il legame con la conduttrice.

Era il 2002 quando Giulia Ottonello partecipò alla seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5 che all'epoca si chiamava ancora Saranno Famosi. Da allora, ne è passato di tempo e, oggi, Giulia Ottonello è un'affermata attrice teatrale, con esperienze anche negli States, e vocal coach. Si è raccontata in un'intervista a Fanpage.it e ha rivelato qualche retroscena sul suo percorso nel programma Fascino e quanto sia ancora oggi grata a Maria De Filippi.

Amici, Giulia Ottonello sul talent: "12 ore di attesa e provini per entrare nel programma"

Giulia Ottonello è stata una delle vincitrici più amate e seguite nella storia di Amici di Maria De Filippi: dopo la vittoria nel talent, ha lavorato negli Stati Uniti e ha intrapreso una carriera nel teatro, come attrice di musical. Ancora oggi, a distanza di 20 anni dal talent, i fan la ricordano con affetto e lei stessa ha ammesso di essere grata a Maria De Filippi, perché Amici è stata una tappa fondamentale della sua carriera. Tuttavia, nell'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex vincitrice del programma di Canale 5 non ha nascosto una certa amarezza per l'industria musicale italiana.

Giulia Ottonello, infatti, ha raccontato che, pur essendosi dedicata molto al teatro, ha sempre sperato di farsi strada anche nel mondo della musica, tentando la partecipazione al Festival di Sanremo: "Ma le canzoni che ho mandato non sono state accettate" ha rivelato. Da qualche anno è diventata anche una vocal coach, anche se lei preferisce definirsi un'allenatrice vocale, e questo lavoro le sta dando tanto, anche se all'inizio ci è approcciata quasi in maniera forzata, complice un infortunio di sua madre, cantante lirica. Grazie al comune amore per la musica di entrambi i suoi genitori, ha rivelato l'ex vincitrice di Amici, le è stato possibile avere una formazione eclettica nel campo musicale, ma ha creato anche difficoltà in ambito lavorativo:

"Perché nel mondo della discografia una persona un po’ più eclettica non viene vista benissimo. Per me è sempre stato un problema: molti addetti ai lavori ritenevano che il mio non avere troppi confini a livello di gusti musicali — anche di ricerca nei brani — fosse un problema. Alcune persone dell'industria sono stranite dal fatto che una cantante possa fare anche musical, mentre negli Stati Uniti ci sono Lady Gaga, ma anche Cinthia Erivo, che riescono bene in tutto ciò che fanno"

La sua carriera inizia quando era ancora un'adolescente: l'amore per i musical la porta a studiare con nomi importanti della musica, come Carl Anderson, il Giuda di Jesus Christ Superstar, che l'aveva quasi convinta ad andare negli States a migliorare la sua formazione. Tuttavia, nello stesso periodo si presentò anche l'opportunità di partecipare ad Amici e tra oltre le 30 mila persone che si presentano Giulia Ottonello riesce ad accedere al talent. Rievocando i primi provini, l'ex vincitrice del talent ricorda le lunghe ore trascorse in fila indiana, accompagna dalla madre, perché ancora minorenne, sotto il caldo di luglio. Di quelle lunghe ore - "12 tra attesa e provini" - Giulia Ottonello ricorda di quanto si sentisse giovane e inesperta, ma anche del bel legame che ha instaurato con gli altri allievi, con i quali ancora oggi si sente:

"Non ci siamo mai visti come nemici quando eravamo degli allievi, pensa che abbiamo anche una chat su Whatsapp e ci scriviamo ancora"

Amici, Giulia Ottonello su Maria De Filippi: "Le sarò per sempre grata"

Dei tanti retroscena della sua permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Giulia Ottonello ricorda l'incontro con Mariah Carey, suo idolo assoluto, che la lasciò ammutolita per la sorpresa e l'emozione. Ma anche dei momenti successivi alla vittoria, quando incontrò una folla di fan in un centro commerciale, giunti appositamente per conoscerli: "Ci accompagnarono nel centro commerciale e vedemmo per la prima volta la reazione, il contatto reale con le persone fuori. Tutto assurdo, fino a quando finì il programma. Lì, letteralmente, ci inseguirono per strada".

Ma, soprattutto, Giulia Ottonello ricorda Maria De Filippi e l'importanza che ha rivestito nella sua carriera, dando inizio a tutto e diventando un punto fermo nella vita dei giovani ex allievi, impreparati ad affrontare il mondo della discografia italiana. Su quest'ultimo punto, Giulia aggiunge che all'epoca i discografici non erano molto aperti all'idea che la vincitrice di un talent stringesse un accordo con loro:

"L'Italia non era ancora pronta, c'erano molti pregiudizi e gli addetti ai lavori hanno incominciato a capire che i talent show erano qualcosa da cui attingere solo diversi anni dopo"

Questa situazione le ha scatenato una forte rabbia e l'ha portata a lavorare su sé stessa, a occuparsi della sua salute mentale e a condividere il suo percorso, per ispirare e aiutare altri come lei. A distanza di 20 anni, però, Giulia ancora ringrazia Amici e ha con i fan uno splendido rapporto: "Se penso che ancora oggi, dopo oltre vent'anni, la gente mi ferma per strada è qualcosa di incredibile". Inoltre, grazie al talent ha compreso che il suo lavoro poteva portarla anche verso la recitazione e i musical, come poi è stato, aprendole nuove opportunità:

"Non c'era spazio per un disco e fortunatamente, grazie all'esperienza di Amici, avevo la consapevolezza che forse avevo qualche possibilità anche come attrice. Da lì piano piano si è avvicinato il mondo dei musical, dove le porte non erano chiuse, anzi"

