Amici, Garrison Rochelle: "Maria De Filippi? Se avesse bisogno di me correrei subito, ma…"

Garrison Rochelle, storico insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi, ha parlato di un suo ipotetico ritorno nel talent show e di Stefano De Martino, suo ex allievo nel programma.

Garrison Rochelle è stato per anni uno dei professori più amati di Amici di Maria De Filippi. Oggi, a 70 anni, il coreografo ha scelto di reinventarsi tornando al suo primo amore: il teatro.

"Maria mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide ma non credo che mi chiamerebbe per rifare di nuovo il docente ad Amici", l'intervista all'ex storico insegnate di danza del talent, Garrison Rochelle

Garrison, grazie al suo ruolo di storico professore di ballo nella scuola di Amici è diventato molto popolare agli spettatori e ai tanti fan del talent show. La sua avventura nel programma è iniziata sin dalla prima edizione del 2001 e si è protratta fino al 2018, rendendolo uno dei volti simbolo della trasmissione. Con il suo carattere solare e il suo inconfondibile entusiasmo, è riuscito a lasciare un segno indelebile nella storia del programma, accompagnando generazioni di giovani talenti nel loro percorso artistico. Dopo l’addio ad Amici, Garrison non ha mai smesso di coltivare la sua passione per la danza e di trasmetterla agli altri: ha infatti continuato a dedicarsi all’insegnamento attraverso stage, masterclass e corsi di ballo in tutta Italia, confermandosi un punto di riferimento nel suo campo. Parallelamente, ha iniziato a esplorare nuovi orizzonti professionali, come il teatro e la recitazione.

Nel corso degli anni, Garrrison ha più volte dichiarato che gli piacerebbe tornare ad Amici , ma in una veste diversa rispetto a quella di docente: il coreografo vedrebbe di buon occhio un ruolo da giudice esterno. Questo desiderio si è concretizzato, almeno in parte, nel 2021, quando Maria De Filippi lo ha richiamato per un cameo speciale: l'ex insegnante è tornato in studio per giudicare alcune esibizioni dei ballerini, un momento che ha emozionato sia il pubblico che gli allievi, molti dei quali lo conoscevano solo come leggenda della scuola.

In una lunga intervista a SuperGuidaTV, ha raccontato il suo percorso e i rapporti rimasti con la trasmissione che lo ha reso popolare.

“Io sono nato in teatro, la mia passione era canto, ballo e recitazione. Sono tornato quindi alle mie origini solo che gli italiani mi conoscono come docente di ballo di Amici. Luciano Cannito mi ha dato la possibilità di presentarmi come attore in Saranno Famosi. Per me è un ruolo importante, interpreto un professore di recitazione. Tra qualche mese riprenderò la tournée. Quando ho lasciato Amici avevo detto a Maria che volevo fare altro. Volevo recitare, cantare, condurre e lei all’inizio era scettica. Ovviamente non l’ha detto perché è molto gentile ma ha pensato anche al fattore anagrafico. Devo dire invece che la mia vita è iniziata a 65 anni e oggi ne ho 70. Mi sono messo ancora in gioco, le energie non sono più quelle di una volta ma la consapevolezza di chi sono è aumentata”.

Quando gli chiedono se tornerebbe nel talent come professore, Garrison risponde senza esitazioni:

“Se Maria mi chiamava dicendomi che aveva bisogno di me io avrei accettato subito. Ma lei non ha bisogno di me, anzi lei appoggia tutto quello che faccio e anche se non lo dice so che è molto orgogliosa di me. Non avrebbe mai immaginato che avrei cambiato così la mia immagine, che mi sarei dedicato ad altro. Mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide ma non credo che mi chiamerebbe per rifare di nuovo il docente. Lei sa che sono felice del percorso che sto facendo”.

Il coreografo è stato anche l’insegnante di Stefano De Martino, oggi conduttore di punta di Rai1. E sul suo ex allievo non nasconde l’ammirazione:

“Non mi sarei aspettato questo successo ma ha fatto un grande lavoro su se stesso. In questi anni ha fatto un figlio, ha affrontato due separazioni e mi sono chiesto quando ha avuto tempo di sviluppare tutti questi talenti. Parla un italiano impeccabile, è bello, carismatico, talentuoso. Sono il suo fan numero uno anche se ce l’ho con lui per un motivo. Ci sentiamo su Instagram, mi ha invitato a vedere il suo spettacolo e gli ho detto che sarei andato solo a patto che lui fosse venuto a vedere il mio. Stefano ti sto ancora aspettando eh. Io sarò al Teatro Olimpico a novembre, lo aspetto”.

Infine, Garrison ha rivelato anche qualche curiosità sul suo rapporto con i reality show:

“Ho fatto un provino per l’Isola dei Famosi. Devo dire che quel reality mi stuzzica un po’ perché bisogna sopravvivere. Il Grande Fratello invece non sarebbe nelle mie corde perché sono troppo sensibile e pudico nel parlare della mia vita privata. Mi piacerebbe partecipare anche a Pechino Express”.

