Amici, Enrico Nigiotti e il tenero post per festeggiare il compleanno dei suoi figli: "Mi avete cambiato la vita"

L'ex allievo di Amici, il cantante Enrico Nigiotti, ha condiviso sui social alcuni scatti per festeggiare il secondo compleanno dei suoi bambini. Ecco cosa ha scritto!

Oggi, giovedì 13 marzo 2025, Enrico Nigiotti ha pubblicato un post per celebrare il secondo compleanno dei suoi gemellini: l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha postato sul suo account Instagram una carrellata di scatti dei suoi figli, con una tenera dedica per loro.

Amici, Enrico Nigiotti festeggia il compleanno dei suoi gemellini

Nati dalla relazione tra il cantante della scuola di Maria De Filippi e la compagna Giulia Diana, Maso e Duccio festeggiano oggi, giovedì 13 marzo, due anni di vita. Per l'occasione, il cantautore ha deciso di postare una serie di scatti che ritrae alcuni attimi di vita quotidiana vissuti in famiglia e ha aggiunto una dolce dedica per i suoi bambini.

"Ed oggi sono 2. Due anni che ci si diverte da morire, anche se la notte sarebbe più ganzo dormire. Due anni che tutti i giorni vi picchiate, poi vi abbracciate, poi vi ripicchiate e riabbracciate" ha scritto Nigiotti sui social, aggiungendo che per lui nulla è più bello della vista dei suoi bambini, l'unico "capolavoro che voglio avere negli occhi". A distanza di due anni, Enrico Nigiotti non può non essere più felice e il merito è tutto dei suoi "zizzolini", come chiama i suoi figli: "Oggi sono due anni che mi avete cambiato il respiro, due anni che avete reso la mia vita speciale".

Amici, Enrico Nigiotti e la paternità: "Sono felicemente babbo"

Il cantautore livornese ed ex allievo di Amici ha condiviso sui social diversi momenti molto importanti della sua nuova avventura come padre: dall'annuncio che la compagna Giulai Diana era in dolce attesa, fino alla nascita dei piccoli Maso e Duccio. A Verissimo, ospite a dicembre 2023, aveva raccontato a Silvia Toffanin di come, in soli 8 mesi dalla nascita dei bambini, la sua vita fosse cambiata totalmente: "Sono felicemente babbo, perché a Livorno per dire 'papà' si dice babbo".

Alla conduttrice, il cantante ha rivelato il significato dei nomi dei suoi gemellini: Maso è in onore di suo nonno Tommaso, che tutti però chiamavano con questo diminutivo, ma il nome in aramaico significa anche "gemello" ed entrambi l'avevano scelto prima ancora di sapere che nella pancia di Giulia erano due i bambini. "Duccio, invece l'ha scelto la mia compagna, volevamo dare ai nostri figli due nomi toscani, poplari".

Enrico Nigiotti ha poi ricordato il momento in cui ha scoperto che sarebbe diventato padre di due gemelli: "All'inizio si credeva che fosse uno anche se erano due le sacche. Poi una volta Giulia ha avuto delle perdite, è andata in ospedale e mi ha mandato un messaggio, perché non potevo entrare, dicendo: 'Noi tre stiamo bene'. Ci ho messo un po' a realizzare, in quel momento è cambiata la mia vita".

