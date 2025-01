Amici, crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: per il compleanno dell'ex prof nessun augurio da parte della ballerina

News VIP

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ex professionisti di Amici, sarebbero in crisi. Sui social in occasione del compleanno dell'ex prof del talent di Amici non figurano gli auguri della moglie.

In occasione del compleanno di Raimondo Todaro, ex professore di Amici di Maria De Filippi, domenica 19 gennaio, i fan del programma di Canale 5 hanno notato un particolare che sembra confermare che tra il coreografo e la moglie, la ballerina Francesca Tocca, ci sia aria di crisi. Non solo l'ex professionista del talent ha cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram, ma non sono arrivati messaggi di auguri da parte sua per Raimondo Todaro.

Il 19 gennaio, Raimondo Todaro ha festeggiato il suo 38esimo compleanno e i fan hanno immediatamente notato un particolare sui social che ha reso più concrete le voci di una crisi con la moglie Francesca Tocca. La ballerina, infatti, dopo aver rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano in coppia con il marito, non ha postato alcun augurio di buon compleanno per l'ex professore di Amici.

Raimondo Todaro ha deciso di abbandonare il talent di Maria De Filippi dopo tre anni come insegnante della scuola: la conferma è stata data dal diretto interessato a Verissimo, in una delle prime puntate della nuova edizione del talent, ma voci di un suo abbandono si erano già diffuse nel corso dell'estate. Nonostante l'addio al programma, Todaro è anche ritornato in studio in occasione di una puntata, come giudice della gara di ballo e non sono mancati ovviamente gli scontri con Alessandra Celentano.

In occasione del suo compleanno, Todaro ha ricevuto diversi auguri dagli ex colleghi di Amici e dai suoi ex allievi, perciò, si è fatta notare ancor di più l'assenza di auguri di buon compleanno della moglie Francesca Tocca, che ha preferito mantenere il silenzio social.

Nessun messaggio di auguri di buon compleanno per Raimondo Todaro da parte di Francesca Tocca: la ballerina ed ex professionista di Amici, infatti, ha mantenuto un certo riserbo, preferendo non pubblicare nulla in occasione del compleanno del coreografo. Questo silenzio si è fatto notare, soprattutto, perché gli scorsi anni non erano mancati i reciproci messaggi di affetto anche sui social.

Dato che nelle precedenti settimane, Francesca Tocca aveva deciso di eliminare tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram, le voci di una crisi tra i due coreografi si sono fatte sempre più insistenti. Anche sul profilo Instagram di Todaro sembrano scomparse tutte le foto insieme, a eccezione del video dell'ospitata a Verissimo a settembre 2024.

Non si tratterebbe della prima crisi che la coppia vive: a dicembre 2023, Francesca Tocca ne parlò a Verissimo, ricordando che dopo anni di matrimonio, incomprensioni e piccole cose li hanno allontanati e spinti a separarsi. La coppia non ha mai smesso di amarsi e, nonostante un breve flirt della ballerina con un collega, lei e Todaro hanno deciso di darsi una possibilità e si sono riappacificati.

