Amici, Biondo e Anna Dvalishvili presto sposi, le foto con gli anelli e la dichiarazione d'amore del cantante

News VIP

Sui social, l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, Biondo, ha svelato che lui e la fidanzata Anna Dvalishvili convoleranno presto a nozze: ecco la foto degli anelli e la romantica dichiarazione dell'artista.

Biondo è un noto ex allievo di Amici di Maria De Filippi e nelle scorse ore ha pubblicato sui social un post che lo ritrae insieme alla fidanzata Anna Dvalishvili. Nulla di strano, se non che agli anulari di entrambi facevano la loro bella mostra due anelli, che hanno fatto immediatamente pensare che il cantante, che si è anche lanciato nel mondo del cinema, e la sua compagna abbiano deciso di convolare a nozze molto presto.

Amici, nozze in vista per Biondo e Anna Dvalishvili? Lo scatto che ha fatto circolare il gossip

L'ex allievo del talent show di Canale 5, Biondo (nome di battesimo Simone Baldasseroni) ha pubblicato sui social una serie di scatti che svelerebbero che lui e la fidanzata Anna Dvashvili potrebbero essere pronti a compiere il grande passo. I due sono una coppia dal 2024, ma sono sempre stati molto riservati sui social: di Anna, infatti non si sa molto, poiché la ragazza ha un profilo Instagram privato, sebbene di oltre 20 mila followers. Lontana dal mondo dello spettacolo, Anna è una scrittrice.

Biondo, invece, è un volto molto noto ai fan di Amici, essendo uno dei numerosi allievi della scuderia di Maria De Filippi: il cantante ha partecipato all'edizione del 2017 e aveva intrecciato nella scuola una relazione con Emma Muscat. Tuttavia, nel 2019 la loro storia si è interrotta e l'ex allievo è uscito allo scoperto con Anna qualche anno dopo. Sempre nel 2019 ha preso parte al Festival di Sanremo con Sergio Sylvestre, altro noto ex allievo del talent show. Oltre alla carriera di cantante, Biondo si è lanciato nel mondo del cinema: nel 2021 ha recitato in Che Dio ci aiuti e nel 2024 è stato il protagonista dell'adattamento Netflix del noto young adult Fabbricante di lacrime accanto a Caterina Ferioli.

Molto schivo con i giornalisti e desideroso di mantenere privata la sua vita sentimentale, Biondo ha sorpreso i fan pubblicando un post sui social nel quale ha espresso delle parole d'amore per la compagna Anna e ha lasciato intendere che i due siano pronti a convolare a nozze.

Amici, Biondo e Anna Dvashvili si sposano? Spunta una foto che toglie ogni dubbio

Tra le foto pubblicate da Biondo, una in particolare ha attirato l'attenzione dei fan: uno scatto che ritrae le mani del cantante e di Anna Dvashvili intrecciate con quelli che sembrano due anelli di fidanzamento agli anulari di entrambi. Uno è una semplice fedina, l'altro è un anello con un rubino circondato da piccoli diamanti.

A corredo delle foto, Biondo ha anche pubblicato una romantica dedica per la fidanzata: "Tesoro, sei l'unica ragione per cui non mi sento solo". Sebbene non sia arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, sembra che l'ex allievo e la fidanzata potrebbero convolare presto a nozze. Per avere la certezza di questi rumors non resta che attendere una dichiarazione ufficiale, sebbene data la riservatezza di entrambi i protagonisti coinvolti, potrebbe essere molto difficile un annuncio in pompa magna.

Scopri le ultime news su Amici