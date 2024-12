Amici, Anna Pettinelli confessa: "Chirurgia estetica già a 45 anni. Lo fanno tutte, perché negare?"

News VIP

Anna Pettinelli, prof del talent show di Amici di Maria De Filippi, ha confessato di ricorrere da anni alla chirurgia estetica!

Intervistata da Luca Buttiglieri nel suo podcast Giudico il tuo beauty, Anna Pettinelli, speaker radiofonica e prof della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha confessato di aver fatto ricordo alla chirurgia estetica, sfatando un tabù nel mondo dello spettacolo.

Amici, Anna Pettinelli confessa: "Ho fatto ricorso alla chirurgia estetica fin da quando avevo 45 anni"

Ospite del podcast del beauty influencer Luca Buttiglieri, Anna Pettinelli ha confessato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. L'insegnante di Amici, il talent show di Canale 5, ha dichiarato senza peli sulla lingua di essersi sottoposta a piccoli interventi di chirurgia estetica già da quando ha compiuto 45 anni.

La speaker ha confermato di fare il botox per alcune rughe che sono sempre state un cruccio per lei: "Io ho iniziato a fare il botox intorno ai 45 anni. Dopo 20 anni, con richiamini due volte all'anno, adesso devo farlo tre volte all'anno perché i miei muscoli si sono abituati". L'insegnante di Amici ha anche raccontato che, come effetto negativo, se si inizia troppo presto, il botox può perdere i suoi effetti.

Anna Pettinelli ha poi rivelato di aver fatto ricorso anche al laser per "alcune rughe che non erano risolvibili con l'acido ialuronico" e che non c'era nulla di male nell'ammettere di far ricorso alla chirurgia estetica:

"Chi nega è bugiardo, lo fanno tutte"

Amici, Anna Pettinelli racconta della sua ultima relazione: "Il mio ultimo uomo mi ha riempita di bugie"

Durante il podcast, Anna Pettineli si è anche raccontata a proposito delle sue relazioni amorose e della sua vita senitmentale. Attualmente, ha ammesso di essere single, e che non ha intenzione di innamorarsi più, perché nella sua ultima storia aveva dovuto subire le bugie del suo compagno:

"Avevo riposto molta fiducia nella mia ultima storia con un uomo che mi aveva rimbambita di bugie. Per questo credo che non mi innamorerò più."

La speaker ammette di aver avuto un rapporto sereno solo con il padre della figlia, prematuramente scomparso, e che la sua indipendenza, ora che la figlia è cresciuta e ha una sua vita, non può essere barattata con nulla: "Mi sono resa conto che non si costruisce niente, dopo che mia figlia è andata via di casa ho capito che erano 50 anni che non vivevo da sola.[...] C'è una certa libertà che non credo uno possa scambiare per mezzo amore".

Scopri le ultime news su Amici