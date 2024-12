Amici, Angelina Mango al pronto soccorso prima di Natale: ecco come sta oggi la cantante

News VIP

Angelina Mango, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è stata ricoverata prima di Natale al pronto soccorso. Ecco come sta oggi la cantante.

Angelina Mango ha aggiornato i fan, preoccupati dopo che la cantante di Amici e vincitrice di Sanremo 2024 si era recata in Pronto Soccorso prima di Natale. Con un post su Instagram, l'ex allieva del talent show ha raccontato come sta oggi e ha ringraziato i fan per l'affetto e gli auguri che le hanno dedicato.

Poco prima di Natale, Angelina Mango si è recata al Pronto Soccorso: l'ex allieva di Amici si è infatti ustionata con l'acqua bollente ed è stata costretta ad andare in ospedale per evitare che la situazione peggiorasse. A distanza di ore dalla notizia, è stata lei stessa ad aggiornare i fan su cosa è successo e come sta oggi.

Su Instagram, infatti, Angelina Mango ha postato alcuni scatti con i suoi famigliari durante i festeggiamenti per il Natale appena trascorso. Tra gli scatti si nota anche una foto del Pronto Soccorso dove si è recata perché i medici si prendessero cura della sua bruciatura. La cantante aveva rivelato traite una storia su Instagram dell'accaduto, rivelando che "aveva due novità" da dire ai suoi followers: "Mi sono ustionata con l'acqua bollente, me la sono rovesciata addosso. Sono appena stata in Pronto Soccorso".

L'altra novità è che alla sua famiglia, composta dalla madre Laura Valente e dal fratello maggiore Filippo, si è unito un nuovo membro: un cagnolino che, infatti, compare anche negli scatti postati qualche ora fa su Instagram.

Angelina Mango ha voluto aggiornare i fan preoccupati per le sue condizioni, dopo che si è recata al Pronto Soccorso prima di Natale: in un post su Instagram, l'ex allieva di Amici ha rassicurato i fan di stare bene e di aver trascorso il Natale insieme ai suoi cari. A corredo delle foto postate sul suo account Instagram, la cantante ha aggiunto la didascalia: "Alla fine non è così male".

Quello che sta per concludersi è stato un anno molto importante e ricco di avvenimenti per Angelina Mango: la cantante ha preso parte al Festival di Sanremo 2024, vincendo la kermesse con il brano La noia.

Nei mesi successivi è stata impegnata per l'Eurovision e subito dopo ha pubblicato il nuovo album Pokè drama e ha intrapreso due tour, uno in Italia e l'altro in Europa. Purtroppo, a causa di una forte rinofaringite e dell'eccessivo stress, Angelina Mango ha annunciato di essersi presa una pausa dal mondo della musica, per poter stare bene e tornare dai suoi fan più in forma che mai.

