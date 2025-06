Amici 25, Veronica Peparini e Andreas Muller in trattative per la prossima edizione?

News VIP

La prossima edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici 25, potrebbe veder tornare Veronica Peparini e Andreas Muller? Ecco l'ultimo rumor!

Andreas Muller e Veronica Peparini potrebbero essere in lizza per Amici 25, la prossima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Qualche giorno fa, si era diffusa la notizia che l'ex professoressa avrebbe ripreso il ruolo di insegnante, sostituendo Deborah Lettieri, ma ora pare che anche il compagno, l'ex allievo e ballerino Andreas Muller, potrebbe entrare nel cast di professionisti della scuola di Amici.

Amici 25, Veronica Peparini e Andreas Muller presto nel talent?

Veronica Peparini è stata una delle professoresse di Amici di Maria De Filippi, ma da diversi anni ha lasciato il talent show. In diverse occasioni, negli anni successivi al suo addio, è però tornata ad Amici come giudice: in una delle tante volte, ha debuttato con il suo pancione, quando era in dolce attesa delle gemelle Ginevra e Penelope, accolta con calore da Maria De Filippi. Tuttavia, pare che la prossima edizione del programma possa vederla tornare ancora in studio, ma questa volta riprendendo il ruolo di insegnante di ballo.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Veronica Peparini tornerebbe ad Amici 25 in sostituzione di Deborah Lettieri. Quest'ultima è una new entry del talent, chiamata a prendere il posto di Raimondo Todaro, che aveva lasciato Amici dopo tre anni di onorata presenza. Deborah Lettieri non ha catturato le simpatie del pubblico, che le ha preferito di gran lunga Alessandra Celentano, severa ma giusta, e pare che per la prossima stagione si stia pensando di sostituirla e far tornare Peparini, da sempre molto amata dai fan del talent.

Amici 25, anche Veronica Peparini tra le prof della prossima edizione e Andreas Muller come professionista?

Non solo Veronica Peparini, però, farebbe ritorno ad Amici 25: secondo un'indiscrezione di Amedeo Venza, infatti, ad entrare nel cast dei professionisti ci sarebbe anche Andreas Muller. Quest'ultimo è stato tra gli allievi del programma nella stessa edizione in cui Veronica era insegnante e i due, una volta terminato il programma, hanno intrecciato una relazione romantica, diventando anche genitori di due gemelle. Secondo l'esperto di gossip, infatti, pare che anche il ballerino tornerà ad Amici in una nuova veste, quella di ballerino professionista, ripercorrendo le orme di tanti altri ex allievi prima di lui, come Isobel Kinnear, Giulia Stabile e molti altri che hanno poi raggiunto il successo come ballerini della scuola.

A detta del gossipparo, infatti "sarebbero in corso trattative serratissime", anche se al momento non è giunta alcuna conferma o smentita dai diretti interessati. Per sapere se davvero nella nuova edizione del talent ritroveremo Peparini e Muller ci toccherà aspettare ancora qualche mese. Dopotutto, la ventiquattresima edizione si è conclusa da poche settimane e per ora sappiamo solo che i casting di Amici 25 sono aperti per permettere agli insegnanti di scegliere i nuovi allievi della prossima stagione.

