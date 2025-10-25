Amici 25: Chi è Valentina Pesaresi? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più di una delle allieve di canto di Amici di Maria De Filippi, Valentina Pesaresi!

Conosciamo meglio una delle allieve di canto di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Valentina Pesaresi. Ecco che cosa sappiamo al momento della sua vita privata!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Valentina Pesaresi

Valentina Pesaresi è nata in Emilia-Romagna, ma al momento non sappiamo con certezza quale sia la sua data di nascita; quindi non conosciamo il suo segno zodiacale né la sua età. Da sempre appassionata di musica, ha iniziato ben presto a studiare per provare ad affinare le sue doti canore. In particolar modo, è stato suo padre, chitarrista di nome Luca, ad accompagnarla per mano in questo mondo, tanto che insieme hanno formato un duo, i Vuelle, con cui canta nel tempo libero. Padre e figlia si esibiscono per strada, ma anche su alcuni palchi più o meno degni di nota; spesso, inoltre, si sono aggiudicati dei premi.

Valentina è una delle allieve di canto di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice. A sceglierla per far parte del proprio team è stato Rudy Zerbi. Il giorno dell'audizione, ha scelto di portare un brano tratto dal film Hannah Montana: The Movie, ossia The Climb. Infatti, la Pasaresi ha un grande passione per la Disney. D'altra parte, è un'artista che riesca a spaziare. Un altro dei generi che predilige è agli antipodi, ovvero il rock. Una delle sue band preferite sono i Pink Floyd, tanto che è stata la corista dalla loro tribute band.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @valentina_pesaresi, che al momento conta circa 6.800 follower, un numero che, grazie alla sua partecipazione al sopracitato programma, è sicuramente destinato a crescere. Sulla sua bio leggiamo che è vegana, ed in più troviamo il rimando al profilo musicale dei Vuelle, e a quello da truccatrice, @muart.nature. In effetti, una sua altra grande passione è proprio quella per il make-up, tanto che ha lavorato persino come commessa in un negozio di trucchi. Non c'è invece traccia di un partner, dunque dovrebbe essere single.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.