Amici 25: Chi è Tommaso Troso? Età, Fidanzata, Instagram. Tutto sul Ballerino del Talent di Canale5

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su uno degli allievi di ballo di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Troso!

Conosciamo meglio uno degli allievi di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Troso. Ecco che cosa sappiamo al momento della sua vita privata!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Tommaso Troso

Tommaso Troso è un giovane ballerino di 19 anni, il quale è di origini campane: è nato e vive a Giugliano, in provincia di Napoli. Sin dalla tenera età ha dimostrato di avere una grande passione per la danza, ed anche un grande talento. Per questo motivo, ha iniziato ben presto a studiare per formarsi al meglio in questa disciplina. Pertanto, ad un certo punto ha deciso di trasferirsi all'estero per approfondire gli studi, viaggiando così tra l'Europa e l'America. Qui, in particolar modo, ha avuto un'esperienza molto edificante ad Atlanta.

Ad oggi è uno dei protagonisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice. Tommaso è uno degli allievi di ballo, voluto fortemente dalla maestra Alessandro Celentano. L'altro insegnante di danza, Emanuel Lo, invece, non è molto convinto delle sue qualità. Infatti, spesso lo ha criticato perché, a suo dire, non ha una grande personalità. Troso, dal canto suo, non si è mai lasciato intimidire, sicuro delle sue capacità, e sta portando avanti il suo percorso con grande professionalità e determinazione.

Il profilo Instagram ufficiale di Tommaso è @trosotommaso, e al momento conta circa 6.300 follower. Sulla sua bio c'è un rimando al profilo dell'Atlanta Ballet, dove si è formato, e alla John Cranko Schule, la scuola in cui si è diplomato. I post che pubblica lo vedono sempre il protagonista assoluto, ed in primo luogo mentre sta ballando in sala o sul palco, ma ci sono anche degli scatti in cui è ritratto mentre si gode il suo tempo libero in giro per l'Italia e per il mondo, da solo oppure con qualche amico. Inoltre, c'è una foto che lo ritrae in compagnia di un bambino, che dovrebbe essere il fratellino con cui ha un gran bel rapporto. Non c'è traccia di un partner, dunque dovrebbe essere single.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.

