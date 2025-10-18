Amici 25: Chi è Riccardo Stimolo? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più di una delle allieve di canto di Amici di Maria De Filippi, Riccardo Stimolo!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Riccardo Stimolo

Riccardo Stimolo è nato a Malnate, in provincia di Varese, in Lombardia, presumibilmente tra il 2005 ed il 2006, visto che ha 19 anni. Nonostante sia originario del nord Italia, è profondamente legato ad un'altra terra del sud, ossia la Sicilia: i suoi genitori hanno origini siciliane, e con loro torna qui ogni estate.

Il suo più grande sogno è quello di fare della sua più grande passione, la musica, una professione. Mentre prova a realizzarlo, però, continua a studiare e a lavorare con suo padre come elettricista. Ad ogni modo, attualmente si sta concentrando sul suo futuro come cantante, poiché è entrato nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, noto talent show di Canale 5 al cui timone c'è l'omonima conduttrice. Rudy Zerbi lo ha voluto fortemente nel suo team.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @richistimolo, dove canta circa 36.000 follower, un numero che, grazie alla sua partecipazione al sopracitato talent, di certo è destinato a crescere sempre di più. Il profilo è pubblico, ma non c'è ancora nessun post. Sappiamo che è single, e che ha avuto una delusione amorosa proprio poco prima di entrare nella Scuola: "Non piango mai davanti agli altri, l'ho fatto solo davanti alla mia ex", ha raccontato in trasmissione.

