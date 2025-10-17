Amici 25: Chi è Plasma? Età, Instagram, X-Factor. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio Plasma, uno degli allievi di canto di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su uno degli allievi di canto di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Plasma, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Plasma

Antonio Silvestri, il cui nome d'arte è Plasma, è nato a Genova, in Liguria, ma non sappiamo di preciso quale sia la sua data di nascita; quindi, non conosciamo neanche la sua età né tantomeno il suo segno zodiacale. Stiamo parlando di un giovane cantautore italiano, il quale ha il sogno di fare della sua grande passione, quella per la musica, il suo mestiere, e che sta facendo di tutto per riuscire a realizzarlo.

Quest'anno è uno degli allievi di canto di Amici di Maria De Filippi, celebre talent show di Canale 5 presentato dall'omonima conduttrice: è stato voluto fortemente da Rudy Zerbi. Qui si sta facendo notare per il tuo talento e per il suo carattere, anche se non è la prima volta che lo vediamo in televisione. Lo scorso anno ha provato a farsi strada ad X-Factor, talent targato Sky, però non ha avuto molta fortuna: era stato in grado di arrivare fino alla fase dei Bootcamp, e poi una dei quattro giudici, la cantante Paola Iezzi, lo ha eliminato.

Plasma ha già pubblicato alcune delle sue canzoni inedite, come ad esempio No Mooney oppure Sempre qua, che, tra l'altro, hanno riscosso un certo successo su Spotify. Nel primo caso, per giunta, ha collaborato con due artisti piuttosto noti ed amati, Olly ed Alfa, genovesi come lui. Il suo profilo Instagram ufficiale è @plasma8003, dove canta già circa 13.400 follower, un numero che, senza ombra di dubbio, è destinato a crescere con la sua partecipazione al talent. Qui pubblica post perlopiù per annunciare l'uscita dei suoi nuovi singoli. Non c'è traccia di una fidanzata, dunque possiamo presupporre che sia single.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.