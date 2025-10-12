Amici 25: Chi è Michelle Cavallaro? Età, Il Collegio, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio , una delle allieve di canto di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle allieve di canto di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Michelle Cavallaro, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Michelle Cavallaro

Tra gli allievi dell'edizione di quest'anno di Amici di Maria De Filippi ritroviamo Michelle, il cui ingresso nella Scuola è stato uno dei più chiacchierati. Michelle, il cui cognome è Cavallaro, è nata ad Agrigento, in Sicilia, nel 2003; quindi ha tra i 21 ed i 22 anni. Non possiamo saperlo con certezza, visto che non è nota la sua data di nascita esatta; per lo stesso motivo, non conosciamo neanche il suo segno zodiacale. Ciò che si sa è che, nonostante le origini siciliane, si è ben presto trasferita insieme alla famiglia a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia.

Quella ad Amici di Maria De Filippi non è la sua prima partecipazione ad un programma televisivo. Nel 2017 è entrata a far parte del cast della seconda edizione de Il Collegio, famoso reality show di Rai 2. All'interno della trasmissione si è fatta molto notare sia per aver dato avvio ad una storia d'amore con il compagno di classe Roberto Magro, e per la grande rivalità con un'altra alunna, Arianna Triassi. Grazie al successo ottenuto con questa esperienza, Michelle si è ben presto ritagliata il suo spazio sui social, che le ha permesso di accedere al collettivo di influencer italiani, House of Talent.

Il profilo Instagram ufficiale di Michelle è @michellecavallaroo, ed ad oggi conta ben 625.000 follower, un numero che di certo è destinato a crescere ancora vista la sua partecipazione ad Amici, dove è un'allieva di canto del team di Lorella Cuccarini. D'altra parte, da sempre appassionata di musica, ha già pubblicato dei brani inediti, come ad esempio Amori disperati o Berlino. In merito alla sua vita privata, al momento dovrebbe essere single, ma in passato è stata fidanzata con un ex volto di questo talent, ossia Alex Wyse.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.