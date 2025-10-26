TGCom24
Amici 25: Chi è Michele Ballo? Età, Instagram, X-Factor. Tutto sul Cantante del Talent di Canale5

Francesca Simone

Conosciamo meglio Michele Ballo, uno degli allievi di canto di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su uno degli allievi di canto di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Michele Ballo, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Michele Ballo

Michele Ballo è nato a Padova, in Veneto, nel 2004; quindi ha 21 anni. Non conoscendo la data di nascita precisa, non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale. Quel che è nota è la sua grande passione per la musica, tanto che ha iniziato a muovere i primi in questo modo in tenera età. In principio, suonava il pianoforte, poi però si è avvicinato ad un altro strumento, ossia il violoncello, in cui si è diplomato presso il Conservatorio di Rovigo. Per studiare, infatti, si è dovuto trasferire in quest'altra città. Ad un certo punto, si è reso conto che gli piaceva anche molto cantare; così, ha pensato di unire al suono del suo strumento quello della sua voce.

Ad oggi è uno degli allievi di canto di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice, e fa parte del team di Lorella Cuccarini. D'altra parte, questa non è la sua prima esperienza televisiva. Nel 2023 Michele faceva parte di un duo, Giovie & Micke, insieme al suo amico Giovanni Guarnieri; i due si sono presentati ad X-Factor, e sono riusciti ad arrivare fino alla fase dei Bootcamp, quando il giudice dell'epoca, Dargen D'Amico, ha deciso di negare loro una sedia, mettendo così la parola "fine" alla loro avventura in trasmissione.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @michele.ballo, e conta circa 7.700 follower, numero che senza ombra di dubbio è destinato a crescere con la sua partecipazione al programma. Sulla sua bio troviamo il rimando a due profili, quello dell'Accademia Chigiana e quello dell'Accademia di Santa Cecilia, dove si è formato per diventare l'artista che oggi è; inoltre, c'è scritto che ha partecipato sia ad X-Factor che a Deejay on stage, ed è presente il link che rimanda al suo profilo su Spotify. I post pubblicati sono pochi, e legati soltanto alla sua attività da musicista e cantante. Non c'è traccia di un partner, dunque dovrebbe essere single.

Francesca Simone
