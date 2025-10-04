Amici 25: Chi è Matilde Sofia Fazio? Età, Film, Instagram. Tutto sulla Ballerina del Talent Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio Matilde Sofia Fazio, una delle allieve di ballo di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, , attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Matilde Sofia Fazio

Matilde Sofia, il cui cognome è Fazio, ha 17 anni, quindi è nata tra il 2008 ed il 2007, e vive a Roma, nel Lazio, anche se è di origini siciliane: il suo luogo di nascita è Erice, borgo medievale in provincia di Trapani. Si è trasferita nella Capitale circa cinque anni fa, poiché ha pensato che qui avrebbe avuto maggiori chance di realizzare il suo più grande sogno, ossia quello di affermarsi in quanto ballerina professionista.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @matildesofia_fazio. Ad oggi conta circa 5.000 follower. Sulla sua bio leggiamo soltanto: "Artista, Roma". I post che pubblica, però, ci dicono molto di lei. Chioma di capelli ricci ed occhi di un azzurro intenso messi in mostra con fierezza in qualche selfie, ma anche tanti scatti in cui appare sorridente in compagnia delle sue amiche. Le piace divertirsi con loro, viaggiare in giro per l'Italia e per il mondo, e, stando alle colonne sonore che sceglie, è una grande fan del cantante Olly.

Domenica 28 settembre 2025 si è formata la nuova classe di Amici di Maria De Filippi, storico talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice, e la Fazio è riuscita ad entrare grazie alla maestra Veronica Peparini, la quale è l'ha voluta fortemente nella sua squadra. Tuttavia, oltre ad essere una ballerina, lei è anche un'attrice: oltre a studiare danza, nel corso degli anni si è anche formata in recitazione. Ad esempio, ha lavorato in Storia di una famiglia perbene, fiction trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 2021 al 2024.

