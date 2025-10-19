Amici 25: Chi è Maria Rosaria Dalmonte? Età, Instagram, Ballando con le Stelle. Tutto sulla Ballerina del Talent di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio Maria Rosaria Dalmonte, una delle allieve di ballo di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Maria Rosaria Dalmonte, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Maria Rosaria Dalmonte

Maria Rosaria Dalmonte è nata a Napoli, in Campania, il 23 aprile del 2008; quindi è del segno del Toro ed ha appena 17 anni. Continua a vivere nella sua città natale, dove studia e dove sta inseguendo il suo sogno di diventare una ballerina professionista per poter vivere un giorno grazie alla sua più grande passione da quando era soltanto una bambina.

Attualmente è una delle allieve di ballo di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 al cui timone c'è l'omonima conduttrice: è stata la maestra Alessandra Celentano a volerla nella Scuola, e nel suo team. La Dalmonte, però, anche prima di questa esperienza televisiva non era un volto del tutto sconosciuto. Nel 2016 ha raggiunto una certa popolarità grazie ad un'esibizione a Ballando con le Stelle. Il video della sua performance diventò virale su TikTok, poiché numerosi utenti riconobbero il suo grande talento, nonostante fosse soltanto una ragazzina. Dopodiché, ha preso parte a due importanti show americani, NBC World of Dance e Little Big Shots.

Oltre ad essere una ballerina di latino, è ormai un'influencer a tutti gli effetti. Il suo profilo TikTok conta 2 milioni di follower, ed il suo canale YouTube 1 milione di iscritti; il suo profilo Instagram, @mariarosariadalmontereal, conta ben 1,1 milione di seguaci. Sulla sua bio leggiamo il suo motto: "Just doing what I love", ossia: "Sto solo facendo quello che amo". Qui ci sono quasi esclusivamente foto e video in cui balla. Non c'è traccia di un partner, dunque possiamo dedurre che sia single.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.