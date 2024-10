Amici 24: Vybes sbotta e si scaglia contro TrigNO, interviene Maria De Filippi (VIDEO)

News VIP

Scoppia un'accesa discussione nella casetta di Amici 24 tra i cantanti Vybes e TrigNO: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi.

Tensione alle stelle nella scuola di Amici 24. Dopo aver litigato la scorsa settimana con Ilan Muccino, TrigNO si è reso protagonista di una discussione anche con Vybes dopo la terza puntata del pomeridiano. Discussione che ha portato la conduttrice Maria De Filippi a intervenire telefonicamente per far ragionare i due cantanti.

Scontro ad Amici tra Vybes e TrigNO

Nel daytime di oggi di Amici 24, Vybes e TrigNO si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in casetta. Il motivo? Il comportamento assunto dall'allievo di Anna Pettinelli alla fine dell'ultima puntata del pomeridiano, che ha ironizzato sull'ansia che aveva il suo compagno di scuola prima di cantare "Albachiara" di Vasco Rossi, ha fatto letteralmente infuriare il cantante.

Se da una parte TrigNO voleva semplicemente condividere un momento di ansia, cercando complicità nel suo compagno di scuola, Vybes non ha compreso le sue intenzioni e, sentendosi criticato e attaccato, si è scagliato contro il collega: "Non mi prendere per il cu*o che mi da fastidio, è un pezzo a cui tengo...mi da fastidio che mi fai le battute del ca**o. Mi sono sentito mancato di rispetto".

Maria De Filippi a confronto con Vybes e TrigNO

A cercare di calmare gli animi nella casetta di Amici 24 e far ragionare i due cantanti ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice del talent show di Canale 5 ha richiamato all'ordine TrigNO e Vybes e spiegato loro che potevano tranquillamente evitare di litigare per una sciocchezza del genere. "Capita di non capirsi. Ci sta soprattutto in una convivenza. Vogliamo superare senza farne un dramma e magari capirvi? Lo dovete fare per voi. TrigNO parte, parla senza pensare, ma non lo fa per ferire. Farete ancora latte e biscotti?". Dopo aver ascoltato Maria, i due allievi hanno spiegato le loro ragioni. Se Vybes nel farlo non è riuscito a trattenere le lacrime, TrigNO ha dichiarato di aver fatto un commento totalmente innocuo. I due si sono poi riuniti e chiariti. Tutto è bene quel che finisce bene.

