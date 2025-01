Amici 24: Vybes a rischio per "colpa" di TrigNO, Rudy Zerbi interviene e prende una drastica decisione (VIDEO)

News VIP

Vybes rischia l'eliminazione dalla scuola di Amici 24: i comportamenti scorretti assunti dal cantante hanno provocato la dura reazione di Rudy Zerbi, che ha deciso di metterlo subito in sfida.

Manca poco alla nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 12 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, il cantante Vybes ha rischiato seriamente di lasciare la scuola a causa di un nuovo provvedimento disciplinare innescato involontariamente dal suo collega TrigNO.

Duro provvedimento disciplinare per Vybes

Nel daytime di ieri di Amici 24, è andata in onda una vera e propria di resa dei conti tra i cantanti della scuola. Tutto è iniziato dalla consueta lezione mattutina in palestra, alla quale Ilan Muccino e Vybes non hanno preso parte, causando il malumore di TrigNO, che si è lasciato andare a un duro sfogo contro i suoi compagni:

Voglio vedere se io ritorno a dormire cosa succede, non è giusto così. Ilan ha saltato quante palestre? Vybes pure, Cri non verrà, Tota pure, poi lo st**nzo che trasgredisce sono io ogni volta. A me sta sul ca**o questa roba qua. Sappiamo tutti chi arriva in ritardo a lezione, soprattutto a quelle di gruppo. Io non ho cantato l’inedito perché arrivavo in ritardo a lezione e usavo di più il cellulare, voglio vedere a sto giro chi non lo canterà.

Lo sfogo di TrigNO non è passato inosservato alla produzione del talent show di Canale, che ha deciso di verificare i ritardi degli allievi, lasciando che fosse Maria De Filippi a comunicare la classifica ai ragazzi. In cima alla lista è finito Vybes, che non è riuscito a trattenere le lacrime. A punire il giovane cantante ci ha pensato il coach Rudy Zerbi, che ha deciso di mandarlo in sfida:

Volevo parlare con Vybes. Dopo che Trigno ha sollevato il discorso delle infrazioni altrui la produzione ha fatto una ricerca di tutte le infrazioni e tu sei risultato il primo e non è un bel primo posto. Visto che Trigno si lamentava del fatto che non ha cantato l’inedito come conseguenza del provvedimento della professoressa Pettinelli ora sono qui a dirti cosa succederà a te. Non voglio fare come ha fatto la professoressa Pettinelli e ti metto in sfida.

Vybes, Ilan e Nicolò in sfida

Nel corso dell'ultimo daytime di Amici 24, Vybes ha affrontato la sua sfida in studio contro una cantante di nome Offbianca. A giudicare le due esibizioni è stato il produttore musicale Carlo Di Francesco, ma l’ultima parola è comunque rimasta a Rudy Zerbi, che ha deciso di assegnare la vittoria al suo allievo.

Vybes non è stato l'unico, però, a subire il provvedimento disciplinare. Anche Nicolò e Ilan sono risultati tra i meno collaborativi nelle pulizie quotidiane in casetta e per questo sono finiti anche loro in sfida. Fortunatamente, entrambi hanno vinto e sono tornati dai loro compagni!

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara per la corsa al Serale sono Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback, Jacopo Sol, Deddè e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Giorgia, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è per domenica 12 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

