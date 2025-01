Amici 24, TrigNO e Vybes a confronto: "Scusami, qua dentro ti puoi fidare di me" (VIDEO)

News VIP

Nella scuola di Amici 24 è arrivato il tanto atteso chiarimento tra Vybes e TrigNO: ecco cosa si sono detti i due giovani cantanti del talent show di Maria De Filippi.

Domani, domenica 12 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del pomeridiano di Amici. Nell'attesa, nella scuola più famosa e seguita d'Italia è arrivato il tanto atteso chiarimento tra Vybes e TrigNO.

TrigNO e Vybes: il chiarimento

Nel daytime di ieri di Amici 24, Vybes e Trigno si sono ritrovati faccia a faccia per un chiarimento. Per chi non lo sapesse, l'allievo di Anna Pettinelli si era lasciato andare a un duro sfogo contro i suoi compagni di scuola provocando la reazione della produzione del talent show di Canale 5, che ha deciso di verificare i ritardi degli allievi. In cima alla classifica è finito Vybes che, per punizione, è stato mandato in sfida dal suo coach Rudy Zerbi.

Fortunamente la sfida è andata bene e Vybes è tornato nella scuola. Nonostante il dispiacere e la delusione, il giovane cantante ha poi deciso di confrontarsi con TrigNO, che gli ha chiesto scusa per il comportamento avuto nei suoi confronti: "Ho sbagliato a sollevare il problema, non voglio minimamente che pensi male di me, voglio che sai che qua dentro su di me puoi contare, ti puoi fidare di me". "Ti abbraccio, ma resto in allerta" ha ribadito l'allievo di Zerbi.

TrigNO innamorato di Chiara

Durante il confronto con Vybes, Trigno ha confermato che la sua storia d'amore con Chiara sta continuando a gonfie vele. Per farsi perdonare, il cantante e allievo di Anna Pettinelli ha raccontato quanto ci tenga alla loro amicizia e, nel farlo, ha menzionato anche la ballerina della maestra Alessandra Celentano: "Tu e Ilan qua dentro siete le mie due torri. Se ci fosse una scacchiera, sareste le torri. E la regina è Chiara".

Parole che non sono passate inosservate all'ex fidanzata di TrigNO. In un video pubblicato su TikTok, la modella Ege Monaco si è mostrata con un filtro che mostra delle corna a forma di renna, con tanto di lucine colorate. Secondo i fan del talent show di Maria De Filippi, sembrerebbe una chiara frecciatina proprio al cantante, che l'avrebbe tradita. Sarà davvero così?

Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara per la corsa al Serale sono Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback, Jacopo Sol, Deddè e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Giorgia, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

Scopri le ultime news su Amici.