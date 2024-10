Amici 24, Trigno e Chiara Bacci hanno infranto il regolamento: in arrivo un provvedimento disciplinare? (VIDEO)

News VIP

Guai in vista per Chiara e Trigno: i due allievi di Amici 24 hanno infranto il regolamento. Per loro scatterà un provvedimento disciplinare? Ecco cosa è successo!

Arriva il primo provvedimento disciplinare nella scuola di Amici 24? Come mostrato nella puntata del daytime di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, Trigno e Chiara hanno infranto il regolamento. Ad ammonirli duramente le rispettive insegnanti, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli.

Amici 24, Trigno e Chiara infrangono il regolamento: scatta il provvedimento?

Durante l'appuntamento pomeridiano con la ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5, la produzione ha avvisato che Trigno e Chiara erano richiesti nella sala relax: alla presenza delle rispettive insegnanti i due allievi sono stati duramente ripresi. Diversi giorni fa, infatti, Trigno ha girato un piccolo video insieme a Chiara e ha poi chiesto ai compagni in casetta se si potesse inviare il video a una fanpage dedicata alla loro coppia. Poco dopo, il cantante ha inviato effettivamente il filmato, violando così il regolamento.

Alessandra Celentano non ha saputo trattenere la delusione di fronte al comportamento irresponsabile dei due allievi e ha sottolineato che è severamente vietato inviare video in chat e gruppi social. La regola è stata dettata per impedire a cantanti e ballerini di cercare consensi e pubblicità. Chiara ha provato a giustificarsi, dicendo alla Maestra che aveva tentato di impedire a Trigno di inviare il video, ma la severa Celentano l'ha subito bloccata:

"Tu intanto il video te lo sei fatto fare, dovevi essere più incisiva sul non mandarlo per il bene di entrambi e poi dovevi dirlo alla redazione immediatamente"

A intervenire in difesa della ballerina è stato Trigno: il cantante si è voluto assumere la responsabilità per entrambi e ha cercato di discolpare la fidanzata, dichiarando che non pensava che anche per un video di pochi secondi valesse il regolamento. Su Chiara ha poi aggiunto che la ballerina ha provato a impedirgli di inviare il video, ma che lui non l'ha ascoltata. Anna Pettinelli è intervenuta a sua volta, accusando il cantante di essersi comportato in maniera irresponsabile e di essere molto delusa da lui.

La professoressa ha ammesso di aver sopravvalutato la sua maturità e che non pensava che dietro il suo carattere egocentrico ci fosse tanta vanità e immaturità:

"Perché io pensavo che questo tuo essere egocentrico, allegro, fosse il tuo carattere ma invece sei un grande attore e cerchi di impressionare chi sta dall’altra parte dello schermo e questo non mi piace"

Per Trigno scatterà un provvedimento disciplinare? Sarà a rischio la sua presenza nella scuola?

Amici 24, il flirt tra Trigno e Chiara Bacci: primo bacio in casetta

Nel video inviato alla pagina social, si vedono Chiara Bacci e Trigno abbracciati: i due infatti sono diventati la prima coppia ufficiale di Amici 24 e la scorsa settimana, dopo effusioni e flirt, la coppia si è scambiata il primo bacio. Un gesto che ha entusiasmato i fan della coppia e che arriva dopo le accuse dell'ex fidanzata del cantante, Ege Monaco.

La ragazza, infatti, con cui Trigno era fidanzato all'ingresso nella scuola, ha pubblicato alcune stories sui social in cui accusava l'ex fidanzato di essere un fedrifrago e Chiara una poco di buono, perché sapeva benissimo che Trigno era un impegnato. Nelle sue stories, Ege Monaco accusava il ragazzo di aver già tradito in passato e che, vista la situazione, era ancora più contenta di aver chiuso con lui e che lo "lasciava" volentieri alla ballerina di Amici.

Nella scuola, i due, ignari di quanto accadeva all'esterno, si sono scambiati il primo bacio e dopo alcuni momenti di imbarazzo, non hanno nascosto la loro frequentazione neppure agli altri allievi del talent.

Scopri le ultime news su Amici