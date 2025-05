Amici 24, TrigNO e Alessia spiazzati e delusi da Vybes e Raffaella: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Dopo essere stati esclusi dalla finale di Amici 24 da Vybes e Raffaella Mitaritonna, il cantante TrigNO e la latinista Alessia Pecchia si sono lasciati andare a un duro sfogo nella casetta.

Sabato 10 maggio 2025 su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici che vedrà la proclamazione dei finalisti della 24esima edizione. Nell'attesa, gli ex allievi del Serale hanno rivelato chi, secondo loro, non merita la finale e TrigNO (Pietro Bagnagrande) è stato il nome più gettonato.

Alessia e TrigNO fuori dalla finale di Amici24: il gesto inaspettato di Raffaella e Vybes

Duro colpo per TrigNO (Pietro Bagnagrande ) ad Amici 24. Nel daytime di ieri, la redazione del talent show di Maria De Filippi ha chiesto agli ex allievi del Serale chi, secondo loro, non merita l’accesso alla finale. Tutti gli eliminati (esclusi Chiara Bacci, Jacopo Sol e Senza Cri) hanno fatto il nome dell'allievo di Anna Pettinelli, che non è riuscito a nascondere la sua delusione e dispiacere.

A colpire e deludere di più il cantante della squadra capitanata da Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è stato il fatto che ad escluderlo dalla finale della 24esima edizione di Amici è stato anche il cantante Vybes (Gabriel Monaco), eliminato nel corso della prima puntata del Serale. Nonostante abbia sempre manifestato grande stima per l’amico, il cantautore romano lo ha escluso sia da una possibile finale a 4 che a 5, preferendo a lui tutti gli altri concorrenti arrivati alla semifinale.

"Non riesco a capire il ragionamento…" ha sbottato Pietro che, dopo aver rivelato di sentirsi in qualche modo tradito dall'amico, ha tirato in ballo anche Antonia Nocca: "Per me è veramente strano che abbia messo me e non Antonia". Un’affermazione che ha in qualche modo sbugiardato l'ex allievo di Rudy Zerbi: "Che incoerenza! L’ultimo giorno in cui ci siamo visti mi dici che Antonia non è un’artista e poi la metti in finale al posto mio?". Parole forti che non passeranno di certo inosservate a Vybes. Arriverà una replica sui social?

La delusione di TrigNO e Alessia

TrigNO non è stato l'unico a ricevere un duro colpo ad Amici. Nella scuola, infatti, è tornata ad accendersi la rivalità tra Alessia e un'ex allieva del Serale. Stiamo parlando di Raffaella Mitaritonna che, interpellata dalla redazione del talent show di Maria De Filippi, ha escluso dalla finale proprio la talentuosa allieva della maestra Alessandra Celentano. Una rivelazione che ha provocato la reazione immediata della latinista ancora in gara, che non ha perso occasione per lanciare una velenosa frecciatina alla sua collega:

Se vedessi fuori un’altra latinista che sta in questo programma, e a detta sua mi ha sempre stimato, mi aspetto che in qualche modo mi sostieni e ci credi in me, invece non è così. Ma non è nulla di nuovo rispetto a quello che si è dimostrata. Noi dicevamo sempre ‘Stiamo rappresentando il nostro mondo’, invece non è così.

Se per Vybes, TrigNO non merita di andare in finalissima, per Raffaella vale lo stesso discorso per la sua collega Alessia, che però risulta essere addirittura la favorita alla vittoria finale. In molti, infatti, sui social si sono schierati apertamente dalla parte della campionessa di latino americano, accusando l'ex allieva di Deborah di essere semplicemente gelosa anche per tutto quello che è successo nella casetta con Luk3. Sarà davvero questo il motivo?

L'appuntamento è per sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con la semifinale di Amici 24. Sei i talenti in gara che faranno di tutto per aggiudicarsi un posto nella finalissima: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

