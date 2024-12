Amici 24, Teodora torna sui social dopo l'eliminazione: "Sono piena di tristezza, avrei potuto mostrare molto di più"

News VIP

La ballerina Teodora ha perso la sfida contro Giorgia ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allieva di Deborah Lettieri dopo l'eliminazione.

L'ultima pomeridiano di Amici 24, andato in onda domenica 22 dicembre su Canale 5, ha visto l'eliminazione inaspettata della ballerina Teodora. La giovane e talentuosa allieva di Deborah Lettieri ha perso la sfida giudicata da Marcello Sacchetta ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Teodora fuori da Amici 24

Teodora è stata eliminata da Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Con una mossa decisamente inaspettata, Emanuel Lo ha deciso di mandare in sfida immediata l'allieva di Deborah Lettieri. La giovane ballerina si è esibita contro Giorgia, ma non è riuscita a convincere il giudice Marcello Sacchetta ed è stata costretta a lasciare definitivamente la scuola.

L'esito della sfida ha letteralmente spiazzato tutti, sia la coach Lettieri che gli allievi della scuola, che non sono riusciti a trattenere le lacrime e a nascondere la loro delusione. La stessa Teodora, incredula per tutta la situazione, non è riuscita a commentare la sua eliminazione e ha preferito lasciare immediatamente lo studio del programma.

Le prime parole di Teodora sui social

L'eliminazione di Teodora da Amici 24 è stata un vero e proprio colpo di scena per tutti ed è stata commentata sui social proprio dalla diretta interessata. La ballerina e ormai ex allieva di Deborah Lettieri, infatti, è tornata su Instagram per fare un bilancio della sua intensa esperienza nel talent show di Canale 5 e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

La mia strada è la danza. Mi sono sentita amata e ho imparato che casa è dove si trova il cuore. Ho conosciuto persone incredibili e ho conosciuto me stessa [...] Ho ballato tanti stili, ho vissuto questi mesi circondata da persone la cui anima e il cuore si muovono come me e ho avuto insegnanti incredibili che mi hanno nutrito con la loro danza, saggezza e persona.

Sono piena di tristezza perché non è da me iniziare e non finire qualcosa, avrei potuto mostrare molto di più. So anche che nella vita tutto accade per un motivo e che niente è a caso, se è stato così è perché doveva andare così. Trasformerò questa tristezza in forza e luce per continuare a combattere e perseguire ciò che voglio. Questo viaggio mi ha insegnato questo.

Con l'uscita di scena di Teodora , i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Ilan Muccino, Deddé e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio e la new entry Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con Amici è per gennaio 2025.

