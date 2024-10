Amici 24: Teodora disperata dopo la puntata, Deborah Lettieri torna all'attacco contro la maestra Celentano (VIDEO)

News VIP

Teodora crolla dopo l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 ". Deborah Lettieri

Teodora crolla ad Amici 24. Le critiche mosse dalla maestra Alessandra Celentano e l'ultimo posto in classifica conferitole da Virna Toppi hanno destabilizzato la giovane ballerina e allieva di Deborah Lettieri si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ipotizzato di lasciare la famosa scuola di Canale 5.

Teodora in crisi

Nel daytime di oggi di Amici 24, è andato in onda il crollo di Teodora. Provata dalle critiche di Alessandra Celentano e delusa per essere arrivata ultima nella classifica stilata da Virna Toppi, la ballerina ha lasciato lo studio del pomeridiano e si è lasciata andare a un pianto disperato con la sua coach Deborah Lettieri in cui ha ipotizzato di lasciare il talent show di Maria De Filippi:

Io non so se ce la faccio un'altra volta. Mi vedo già fuori e non voglio. Preferisco andarmene adesso, ora ballo con la paura [...] Devo vedere come trovare la forza perché ora non so dove trovarla. Io con te mi trovo molto bene, sono molto contenta che tu mi abbia scelto.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Teodora, la nuova insegnante di ballo della 24esima edizione di Amici ha cercato di consolarla e incoraggiarla a non mollare. Non contenta, però, la Lettieri è tornata all'attacco contro la maestra Celentano, accusandola di aver destabilizzato la giovane allieva con le sue critiche:

Io credo in te, so che ce la puoi fare. La Celentano ti ha distrutto. E’ riuscita nel suo intento. Ti devi proteggere da questo. Questo è quello che lei sa fare meglio, etichettare, puntare il dito e smontare gli allievi. Non la devi guardare, appoggiati su di me. Mi fa una rabbia che non ti so spiegare...spesso i professori scelgono le persone che di carattere si assomigliano.

Scintille tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Oltre alla crisi di Teodora, che ha ipotizzato di lasciare la scuola, nella daytime di oggi di Amici 24 i cantanti sono stati convocati da Anna Pettinelli per un allenamento speciale. Allenamento che ha provocato la reazione immediata di Rudy Zerbi. Mentre gli allievi stavano eseguendo la staffetta, il professore è entrato in studio e ha cominciato ad attaccare la collega: "Che competenze hai tu per giudicare l'intonazione?". La discussione tra i due coach è degenerata al punto che una redattrice del talent show di Canale 5 è stata costretta a intervenire e ha invitato i ragazzi a raggiungere la sala relax: "Andate di là, questa cosa non vi riguarda".

