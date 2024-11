Amici 24, Sienna torna sui social dopo l'eliminazione: "È stato l'addio più difficile"

News VIP

La ballerina Sienna Osborne ha perso la sfida ed è stata costretta a lasciare la scuola durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ormai ex allieva di Emanuel Lo.

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto l'eliminazione della ballerina Sienna Osborne. La giovane e talentuosa allieva di Emanuel Lo ha perso la sfida contro Francesca ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Lo sfogo di Sienna dopo l'eliminazione da Amici

Con grande sorpresa e dispiacere di tutti, Sienna Osborne è stata eliminata da Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Per la giovane ballerina australiana si trattava della seconda sfida: ma se la prima volta era riuscita a cavarsela, la seconda non è riuscita a convincere la coreografa Maura Paparo, che ha deciso di far entrare nella scuola la sfidante Francesca.

Un'eliminazione inaspettata, che è stata commentata sui social anche da Sienna. La ballerina e ormai ex allieva, infatti, ha deciso di tornare su Instagram per fare un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza nella scuola di Amici e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi due mesi:

Purtroppo il mio periodo ad Amici è giunto al termine. Sono stati 2 mesi incredibili. Per iniziare, Grazie Maria. Questo programma è eccezionale e unico e ho imparato così tanto nel tempo in cui ne ho fatto parte. Grazie per aver creato uno spazio per sfruttare talento e sogni. Grazie ai professionisti, una delle cose principali che mi mancherà è lavorare con il vostro incredibile talento ogni giorno. Ho imparato così tanto da ognuno di voi e ricorderò tutto per il futuro. I miei amici, vi amo tutti così tanto. Ho fatto amicizie per la vita e mi mancherete. È stato l’addio più difficile. Produzione: per aver sopportato i nostri crolli, la follia, l’ansia, le richieste e tutto il resto. Siete gli eroi dietro le quinte di amici.

L'ultimo ringraziamento, non per importanza, di Sienna è andato ovviamente al suo coach. La ballerina ci ha tenuto a ringraziarlo per averla sempre aiutata, difesa e supportata sin dal primo giorno nella scuola:

Grazie per aver creduto in me fin dall’inizio, sei stata la persona più preziosa in questo viaggio e quando mi sono sentita completamente incompresa mi hai ricordato chi ero e quanto sono speciale. Anche se il nostro tempo insieme è stato molto più breve di quanto volessi, so che le nostre strade si incontreranno di nuovo. Sono così orgogliosa di ciò che abbiamo fatto insieme, vorrei solo che avessimo più tempo per mostrare al mondo quanto ancora ci aspetta. Spero di averti reso orgogliosa. Questa non è la fine che speravo, ma potrebbe essere la fine di cui ho bisogno per arrivare al mio prossimo inizio. Grazie a ogni singola persona che ha supportato il mio viaggio Amici.

Il dispiacere di Emanuel Lo

L'eliminazione di Sienna da Amici 24 ha letteralmente spiazzato tutti, in particolar modo Emanuel Lo, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere durante il pomeridiano. Non solo. Il professore di ballo del talent show di Maria De Filippi ha anche commentato il lungo post di ringraziamenti pubblicato dalla ballerina sui social, dedicandole parole piene di stima e affetto:

Non sempre ci si sente compresi e non sempre le cose vanno come crediamo, ma tu sei stata forte anche nei momenti di difficoltà ed è lì che risiede il talento. Hai fatto vedere una parte importante di te, ora puoi proseguire verso un nuovo obiettivo, in bocca al lupo Sienna!

