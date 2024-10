Amici 24, Sienna in crisi per un compito di Deborah Lettieri: "Vorrei nascondermi, non ce la faccio" (VIDEO)

News VIP

Nell'ultimo daytime di Amici 24, Deborah Lettieri ha assegnato un compito a Sienna, mandandola in crisi. Ecco lo sfogo della ballerina con Elena D'Amario.

L'ultimo daytime di Amici 24, andato in onda su Canale5 venerdì 4 ottobre 2024, Sienna ha ricevuto un compito dalla prof Deborah Lettieri. L'insegnante si è complimentata con la giovane allieva del talent di Maria De Filippi, ma le ha assegnato una coreografia che l'ha messa in difficoltà e l'ha portata a dubitare delle sue capacità.

Amici 24, Sienna spaventata dal compito di Deborah Lettieri

Nella sua lettera, Deborah Lettieri si è complimentata perché con la sua esibizione di domenica 29 settembre, Sienna ha lasciato tutti a bocca aperta, ma non ha visto nella ballerina quella sinuosità che cerca in ogni danzatrice:

"Quello che mi è mancato di vedere sono fluidità e armonia di movimento, perciò, vorrei assegnarti una coreografia senza salti e acrobatica, in modo da mostrare che sai ballare con più sinuosità e precisione. In modo da tirare fuori emozioni e meno atletismo"

Sienna ha osservato la coreografia assegnatale e non è sembrata preoccupata dalla sua difficoltà, tuttavia, durante la preparazione del compito con Elena D'Amario, la ballerina professionista ha notato una certa insicurezza nell'allieva: "Ho l'impressione che se potessi, ti nasconderesti anche dietro le tue palpebre. Sei sempre un po'...La vuoi rifare?". Sienna è scoppiata a piangere e ha ammesso che si sente emotivamente bloccata:

"Tutti mi dicono che non uso le mie emozioni, io non penso sia così, però forse non è vero. La verità è che mi vergogno tanto. Penso di essere giudicata dagli altri e so che non dovrei pensarlo"

Amici 24, le anticipazioni della puntata di domenica 6 ottobre

Venerdì 4 ottobre è stata registrata la nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 6 ottobre. Tra gli ospiti in puntata un ex amatissimo allievo della scorsa edizione: Petit! Ma anche Gigi D'Alessio ed Eleonora Abbagnato che saranno i giudici delle esibizioni degli allievi. La prima gara di canto sarà vinta da Nicolò, con la seguente classifica: Vyber, Ilan, Senza Cri, TrigNo, Luk3, Diego e Alena.

Per la prima volta sarà il televoto a decretare il vincitore della gara degli inediti; inoltre, si scoprirà cosa è successo a Gabriele Baio, che nella puntata del daytime di venerdì 4 ottobre ha deciso di lasciare la scuola.

Per quanto riguarda la gara di ballo, ecco la classifica:primo posto per Teodora, seguita da Daniele, Chiara, Rebecca, Alessio, Alessia e Sienna. Ovviamente, non sono mancati gliscontri in studio tra i coach della scuola e momenti di gossip.

