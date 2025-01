Amici 24, Senza Cri assente nella puntata di oggi: ecco per quale motivo

News VIP

Oggi, domenica 12 gennaio, è tornato in onda l'appuntamento domenicale di Amici 24. Senza Cri era assente in puntata: per quale motivo? Scopriamolo insieme!

Amici 24 è tornato in onda con il suo appuntamento domenicale oggi, domenica 12 gennaio, dopo la pausa natalizia. Ma nella puntata di oggi è risultata assente la cantante Senza Cri. Per quale motivo l'allieva non era presente?

Amici 24, Senza Cri assente in puntata: ecco per quale motivo

Come svelato dalle anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 24, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nell'appuntamento di oggi Senza Cri non sarebbe stata presente. L'assenza della cantante è stata notata dai fan, che si sono interrogati sul perché l'allieva non era in trasmissione. Già nell'ultima puntata prima della pausa natalizia i fan si erano preoccupati per l'assenza di Luk3 nello studio: il cantante di Parigi in motorino era stato ricoverato per un piccolo problema di salute, ma sarebbe tornato nella scuola in poco tempo.

Cosa è accaduto invece a Senza Cri? Dato che di recente gli allievi sono stati duramente rimproverati per la mancanza di pulizie nella casetta, alcuni fan hanno ipotizzato che anche Senza Cri sia stata tra le allieve punite, sebbene la cantante sia una delle poche che si occupa di tenere in ordine la casetta. Perciò, la sua assenza ha scatenato la curiosità dei fan. Perché dunque Senza Cri era assente?

Il motivo è stato svelato in studio: sembra che la giovane cantante sia alle prese con una forte febbre, che non le avrebbe permesso di lasciare la casetta e partecipare alla registrazione della puntata di oggi, domenica 12 gennaio.

Amici 24, chi ha vinto le sfide di oggi?

Nella puntata andata in onda a giudicare le gare di canto e ballo sono stati Ermal Meta, Dardust e Garrison Rochelle. Il provvedimento disciplinare che ha colpito TriGNO, Ilan e Vybes ha portato i tre a non prendere parte a nessuna sfida.

La classifica degli inediti di canto ha visto trionfare Antonia, mentre Nicolò si è posizionato ultimo, scatenando la rabbia dei fan, che ritenevano la sua nuova canzone di gran lunga la più bella. La classifica di ballo ha visto la vittoria di Alessio, mentre la new entry della scuola, Giorgia, è arrivata ultima. La presenza di Garrison ha scatenato l'ennesimo scambio di frecciatine con Alessandra Celentano: l'occasione è stata data dall'esibizione di Alessia, allieva della Maestra, che si è esibita in un passo a due con Sebastian.

La coreografia non ha convinto molto Garrison, che ha espresso la sua opinione, scatenando un battibecco con Alessandra Celentano. La Maestra, infatti, ha difeso Alessia. Garrison ha ricordato alla Maestra che è stato lui a portarla ad Amici: "Eri una mia allieva, ti ho portato io qui".

Scopri le ultime news su Amici