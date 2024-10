Amici 24, scoppia un'accesa discussione tra le ballerine Alessia e Rebecca: "Perfida a me non lo dici" (VIDEO)

News VIP

Scontro nella scuola di Amici 24 tra le giovani ballerine Alessia Pecchia e Rebecca Ferrari: ecco cosa è successo nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi.

Duro confronto nella scuola di Amici 24 tra Rebecca Ferrari e Alessia Pecchia. Il motivo? L'allieva della maestra Alessandra Celentano non ha per niente apprezzato alcuni commenti fatti dalla sua compagna di scuola in merito alla sua personale classifica dei ballerini del talent show di Maria De Filippi.

Rebecca e Alessia: è scontro nella scuola di Amici

Nel daytime di ieri di Amici 24 è andata in onda la discussione scoppiata in casetta tra le ballerine Rebecca Ferrari e Alessia Pecchia. Tutto è nato quando l'allieva di Deborah Lettieri ha stilato una sua classifica personale sui ballerini della scuola mettendo tra gli ultimi posti la ballerina del team della maestra Alessandra Celentano, che non è riuscita a nascondere la sua delusione e il suo fastidio.

A deludere Alessia sono stati alcuni commenti fatti dalla sua compagna di scuola Rebecca in merito alla sua classifica dei ballerini del talent show di Maria De Filippi. "C’è qualcosa di perfido dentro" ha sbottato la latinista puntando il dito contro la sua collega "Bisogna essere obiettivi nella vita. Va bene che non ti piacciono i latini però bisogna riconoscere il ballerino, lo stile che fa e quanto vale nello stile. Parlate sotto, con il cuscino in faccia, non lo fate serenamente. So riconoscere le persone che mi guardano in un modo e chi in un altro".

Le dure affermazioni di Alessia hanno provocato la reazione immediata di Rebecca. La giovane ballerina e allieva della 24esima edizione di Amici è subito intervenuta per cercare di difendersi dalle accuse e chiarire la sua posizione nei confronti della sua compagna di scuola. "Perfida a me non lo dici. Se io dovessi fare una classifica a gusto personale, è ovvio che metterei prima i modern e quelli bravi di quello stile perchè è quelllo che piace più a me, quindi non capisco perchè devi vedere del perfido in me". Le due ballerine si sono poi confrontate e chiarite. A fare il primo passo è stata Alessia, che ha cercato di spiegare i reali motivi che l'hanno spinta a reagire in quel modo: "Perfida l’ho detto perchè ho sbagliato il termine.Pensavo di aver imparato a gestire meglio queste cose. Probabilmente per il tuo modo di fare e per il mio, ci siamo allontanate. Lo scontro serve, ha fatto bene".

La classe di Amici 24

La 24esima edizione di Amici è finalmente entrata nel vivo del programma. Tante le novità tra cui l'arrivo dell'insegnante di danza Deborah Lettieri, che ha preso il posto del latinista Raimondo Todaro, e l'addio della ballerina professionista Francesca Tocca. Per quanto riguarda il cast, sono 15 gli allievi del popolare talent show di Maria De Filippi: la new entry Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, il figlio d'arte Ilan Muccino, Luk3, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes per la categoria canto; Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora per la categoria ballo. L'appuntamento speciale con il pomeridiano è per domenica 27 ottobre alle 14 su Canale 5.

