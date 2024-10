Amici 24, scoppia la lite nella scuola tra Ilan e TrigNo: "Per colpa tua ho la febbre e sto male" (VIDEO)

News VIP

Duro scontro nella scuola tra i due giovani allievi di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, Ilan Muccino e TrigNo,: ecco cosa è successo nel daytime di oggi di Amici 24.

TrigNO e Ilan si sono resi protagonisti di un'accesa discussione nella scuola di Amici 24. L'allievo di Anna Pettinelli si è arrabbiato perché il cantante del team di Rudy Zerbi ha acceso l'aria condizionata durante la notte e questo gli ha causato un abbassamento di voce importante.

Lite ad Amici 24 tra Ilan e TrigNO

Nella scuola di Amici 24 è scoppiata la prima lite dell'anno. Nel daytime di oggi, infatti, TrigNO e Ilan si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in casetta. Il motivo? Il figlio di Gabriele Muccino ha acceso l'aria condizionata di notte, e il cantante del team capitanato da Anna Pettinelli ne ha risentito sia a livello fisico che vocale. "Vai a quel paese Ilan, per colpa tua ho la febbre e sto male", ha sbottato il giovane furioso.

"Chiedimi scusa" ha continuato TrigNO "Voglio vedere tu oggi come canti e come canto io, ok? Hai fatto casini con l’aria condizionata e io sto di me**a, va bene?". "È palese che mi dispiace, ma sai come si chiama questa? Paraculata" ha replicato Ilan difendendosi dalle accuse. Le parole dell'allievo di Rudy Zerbi, però, hanno infastidito il suo compagno di scuola, che ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione: "Ti chiedo scusa per averti mandato a fan***o, però un vaff*****o non mi sembra così tanto grave rispetto a dopo che ti chiedo di chiedermi scusa mi dai pure del parac**o perché sembra che non sappia le canzoni".

Ilan salta la lezione per "colpa" di TrigNO

La lite scoppiata nella scuola di Amici 24 tra TrigNO e Ilan Muccino ha impegnato così tanto i pensieri di quest'ultimo, che si è completamente dimenticato di andare a una lezione di canto. Deluso e amareggiato per quanto accaduto con il suo compagno di scuola e per aver saltato la lezione, il figlio d'arte non è riuscito a trattenere le lacrime. Lacrime che hanno colpito Trigno, il quale ha deciso di chiamare subito la redazione del talent show di Maria De Filippi per convincerla ad aggiungere una nuova lezione per Ilan. La redazione ha accettato la richiesta e i due allievi si sono chiesti reciprocamente scusa.

