Amici 24, scoppia la lite in casetta tra Ilan e TrigNO: "Hai voluto fare il fenomeno!" (VIDEO)

Caos nella casetta di Amici 24 tra Ilan Muccino e TrigNO per le pulizie della cucina: l'allievo di Rudy Zerbi nasconde una padella sporca nel letto del suo compagno di scuola, facendolo infuriare.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola più amata e seguita d'Italia è scoppiato il ‘padella gate‘ per le pulizie. Protagonisti dello scontro i cantanti Ilan Muccino e TrigNO.

Ilan e TrigNO: duro scontro ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 24 è scoppiata un'accesa discussione tra Ilan e TrigNO. Tutto è nato quando l'allievo di Anna Pettinelli ha lasciato una padella sporca in cucina per tutta la notte dimenticandosi di pulirla nonostante i compagni glielo avessero ricordato più volte. Stanco del comportamento del cantante, Ilan Muccino ha deciso di mettergliela direttamente nel letto per poi aprire un dibattito sul tema delle pulizie in casetta.

Il gesto provocatorio di Ilan, che non ha ricevuto il sostegno dei suoi compagni di scuola, ha portato a un duro botta e risposta tra i due compagni di stanza. "Tutti l'abbiamo fatto quel pollo" ha sottolineato TrigNO accusando il figlio del regista Muccino di voler passare per quello che non è "Da che pulpito, che ti cucino sempre. Sei passato per il paladino delle pulizie, non lo sei, ma io in casa faccio quanto fai tu. Hai voluto fare il fenomeno".

"Mi sono rotto le pa**e di pulire le padelle che non uso. Sei stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso" ha prontamente replicato l'allievo di Rudy Zerbi prendendosi la responsabilità del gesto e spiegando il reale motivo che l'ha spinto a mettere la padella sul suo cuscino "L'ho fatto per sollevare un problema, che non riguarda solo te. È mancata la solidarietà. Gli altri non hanno parlato, poteva essere l'inizio di una discussione costruttiva".

L'intervento di Niccolò poi ha peggiorato la situazione. Stuzzicato e provocato da Ilan sul caso padella-gate, il giovane cantante della squadra di Anna Pettinelli ha sbottato facendo emergere dei problemi realmente esistenti tra lui e il figlio d'arte di Amici 24. A cercare di smorzare la tensione è stato l'allievo di Zerbi che, grazie all'aiuto di Vybes, il giorno seguente ha deciso di affrontare la situazione direttamente con TrigNO e chiedergli scusa.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

Mercoledì 27 novembre, è stata registrata la decima puntata del pomeridiano di Amici 24. Stando alle anticipazioni, Luk3 ha vinto entrambe le sfide giudicate da Federica Abbate e Charlie Rapino. Daniele, invece, è finito in sfida immediata per volere di Emanuel Lo. A giudicare la gara di canto J-Ax, che ha premiato SenzaCri. Ultimo posto per i due cantanti della squadra di Lorella Cuccarini. Stessa sorte per Chiara, che è arrivata ultima nella classifica stilata dal giudice Giorgio Madia.

Ospiti musicali della registrazione Mattia Briga, che ha cantato il singolo "Vieni con me" uscito il 15 novembre e dedicato alla moglie Arianna Montefiori, ed Enrico Nigiotti, che ha presentato il brano "Tu sei per me". Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, infatti, si sono rese protagoniste di un'accesa discussione per "colpa" di Luk3. A schierarsi dalla parte della Cuccarini anche la maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che hanno accusato la speaker radiofonica di essere incoerente.

L'appuntamento con Amici 24 è per domenica 1 dicembre alle 14 su Canale 5. 16 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan Muccino, Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3 e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e l'ultimo arrivato Dandy per la categoria ballo.

