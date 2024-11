Amici 24, scontro tra i professori dopo una proposta di Alessandra Celentano: "Ci stai dicendo che siamo incompetenti?!"

News VIP

Nella puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 24 novembre, su Canale 5, una proposta di Alessandra Celentano ha provocato un acceso scontro tra i professori del talent.

Oggi, domenica 24 novembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 24 e in studio si è acceso uno scontro tra i professori della scuola, dopo che Alessandra Celentano ha avanzato una proposta di modificare il regolamento del talent show. Secondo la Maestra, infatti, è arrivato il momento di dare un segno di cambiamento e provare a comprendere davvero chi, tra gli allievi attualmente presenti nella scuola, merita di restare ad Amici e arrivare al Serale.

Amici 24, la proposta di Alessandra Celentano scatena il caos tra i professori

Maria De Filippi ha letto in puntata una proposta che Alessandra Celentano ha chiesto venisse sottoposta alla produzione di Amici: secondo la professoressa è arrivato il momento di cambiare il regolamento. La Maestra ha proposto che se un allievo arrivava ultimo in classifica per di più di tre volte, sarebbe dovuto essere eliminato direttamente. L'insegnante ha giustificato la sua richiesta con il tempo relativamente breve che loro professori hanno a disposizione nel giudicare gli allievi e che, quindi, era giusto dare una svolta e permettere al programma di valorizzare i veri talenti.

La produzione ha risposto che avrebbe accettato la proposta della Maestra solo se all'unanimità i professori avessero votato a favore di questa. La richiesta di Alessandra Celentano ha sollevato un'ondata di proteste dal pubblico, ma anche i professori sono parsi alquanto perplessi. Mentre Rudy Zerbi si è detto immediatamente d'accordo e ha aggiunto che in questo modo avrebbero davvero dato valore ai giudizi dei professionisti che arrivavano in puntata a giudicare gli allievi e che permettevano così di stilare una classifica.

Tuttavia, gli altri insegnanti hanno accolto in maniera molto negativa la proposta della Maestra e non sono mancati gli scontri. La prima a opporsi è stata Anna Pettinelli: "Ma manco per idea, significa che noi professori stiamo a scaldare la sedia e non siamo in grado di decidere quando un ragazzo va bene o no. Sempre la regoletta! Ma a cosa serve questa regoletta?". La speaker si è poi scagliata verbalmente contro Celentano, accusandola di dare "dei creti** e degli incompetenti" ai suoi colleghi.

Amici 24, scontro in puntata tra i professori: "Siamo degli incompetenti?!"

Anche Lorella Cuccarini si è detta contraria alla proposta della Maestra, perché la sfida in sé è per i ragazzi un momento di crescita e di difficoltà che può diventare importante per il loro percorso. La professoressa e showgirl ha poi aggiunto che vuole essere lei a decidere se mandare avanti o meno un alunno: "Siete sempre d'accordo con le classifiche esterne?!".

La proposta ha poi scatenato l'ennesimo litigio tra Zerbi e Pettinelli, perché il produttore ha chiesto provocatoriamente perché allora Anna Pettinelli ha chiesto per ben due volte, dopo che Luk3 era arrivato ultimo in classifica, a Lorella Cuccarini di sostituirlo con un altro allievo. Zerbi ha poi insistito: "Se un ragazzo arriva ultimo in classifica per più di una volta, allora una domanda te la devi fare" ha concluso il professore.

Anche i professori di ballo, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo, si sono detti contrari. In particolare, il coreografo ha ricordato che arrivare ultimo in classifica anche solo 3 volte era ben poco rispetto a tutto il percorso che i ragazzi compiono nel talent show. Quando però Emanuel Lo ha dichiarato che, almeno nel suo caso, è sempre stato sicuro delle sue scelte in merito agli allievi, Alessnadra Celentano ha replicato ironica: "Beh, come con Francesca, allora?!". Facendo così riferimento alla situazione della nuova allieva, Francesca Allocca, che era entrata in sostituzione di Sienna.

Dopo aver manifestato alcuni dubbi, però, Emanuel Lo non aveva deciso di affidarle il banco e Francesca era passata invece nella squadra di Deborah Lettieri. Tra quest'ultima ed Emanuel Lo è poi scoppiata una lite, nella quale anche Celentano ha preso le difese della collega, perché il ballerino di hip hop si era comportato in maniera irrispettosa con l'allieva, decidendo di eliminarla. Dato che i voti a sfavore erano maggiori di quelli a favore, alla fine la proposta della Maestra è stata scartata.

