Amici 24, Rudy Zerbi rimprovera Antonia: "Non basta saper cantare bene"

Nel corso del daytime di oggi, venerdì 31 gennaio, Rudy Zerbi ha rimproverato la sua allieva Antonia: ecco cosa è successo!

Durante il daytime di Amici 24 per Antonia è arrivato il rimprovero del suo insegnante, il professor Rudy Zerbi. Il produttore ha chiesto un colloquio alla sua allieva mentre era a lezione, per parlarle della sua situazione.

Amici 24, Antonia rimproverata da Rudy Zerbi: "Sono contento che vai bene, ma..."

Dopo il duro provvedimento dato agli allievi a causa della mancanza di pulizie in casetta, arriva per Antonia un rimprovero dal suo insegnante. Zerbi, infatti, interrompendo la sua lezione, ha sottolineato alla cantante che è contento del suo rendimento, ma non del suo comportamento: "Sono molto contento che stai andano bene, ma come sai per me conta anche altro, per me andare bene deve andare di pari passo anche con altro. Cosa?...Esatto, il comportamento".

Il professore del talent di Canale 5 è passato poi a elencare tutte le volte in cui Antonia è arrivata in ritardo a lezione o le ha saltate completamente: 59 minuti complessivi di ritardo, 3 lezioni saltate, una lezione di canto e solo due giustificazioni. Zerbi si è detto molto deluso e ha chiesto spiegazioni alla cantante.

Antonia non ha negato le sue colpe, ma ha ammesso di star vivendo un periodo di "down" e che i continui ritardi sono una sua abitudine, ma questo non la deve giustificare. "Non mi interessa se fai ritardo nella vita, qui non deve più succedere" l'ha rimproverata Zerbi.

Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 2 febbraio

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda domani, domenica 2 febbraio, su Canale 5. Ospiti in studio saranno Tancredi, Samntha Togni, Luca Argentero e Giusy Ferreri, anche in veste di giudici delle gare di ballo e canto. Secondo quanto rivelato da Superguidatv, domani avremo il primo allievo che accederà al Serale: si tratta di Nicolò, al quale Anna Pettinelli ha deciso di assegnare la prima maglia.

La sfida di Giorgia, invece, avrà esito negativo e la ballerina dovrà laasciare il talent show di Canale 5, lasciando il posto a un nuova allieva, Asia. La gara di canto sarà vinta da Antonia, mentre TriGNO si classificherà ultimo, così come ultimo arriverà il ballerino Antonio, nella gara di ballo giudicata da Samantha Togni.

Ospite speciale della puntata sarà Tancredi: reduce da Sanremo Giovani, l'ex allievo della ventesima edizione di Amici si è esibito sulle note di Standing Ovation e Belladamorire.

