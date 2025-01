Amici 24, Rudy Zerbi ricorda l'esibizione di Emma Marrone dopo la scoperta del tradimento di Stefano De Martino

News VIP

Rudy Zerbi, nell'ultima puntata di Amici 24, ha ricordato una particolare esibizione di Emma Marrone sulle note di Bella senz'anima: un momento che è passato alla storia, poiché si è verificato subito dopo la scoperta del tradimento di Stefano De Martino.

Nel corso della prima puntata di Amici 24 dopo la pausa natalizia, Rudy Zerbi ha ricordato la nota esibizione di Emma Marrone sulle note di Bella senz'anima poco dopo aver scoperto del tradimento di Stefano De Martino. Il professore del talent show di Canale 5 dopo una lite con Anna Pettinelli a causa dell'esibizione di Niccolò sullo stesso pezzo.

Amici 24, Rudy Zerbi ricorda l'esibizione di Emma Marrone con Bella senz'anima dopo aver saputo del tradimento di Stefano De Martino

Rudy Zerbi aveva assegnato a Niccolò un compito: esibirsi sul noto brano di Cocciante Bella senz'anima. Un compito che ha messo a dura prova l'allievo e che ha scatenato una lite in studio tra Zerbi e Anna Pettinelli, insegnante del cantante. Secondo il produttore, l'interpretazione di Niccolò non era all'altezza della versione originale e la sua esibizione mancava di carattere.

In aggiunta a queste parole, Zerbi ha ricordato come, con la stessa canzone, fu Emma Marrone a esibirsi e a incantare il pubblico. Zerbi, tuttavia, non ha sottolineato un elemento molto importante che rese memorabile quella performance dell'ex vincitrice del talent show: Emma in quella occasione aveva da poco appreso del tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez. All'epoca Emma era presente nel cast di Amici Big, di cui anche Belen Rodriguez era giudice. In quel periodo, la sua storia con De Martino era stata fortemente minata da rumors di un tradimento ai danni della cantante e che vedeva protagonisti Stefano e Belen.

L'esibizione di Emma Marrone, vestita di nero e seduta su una sedia al centro studio, poco dopo aver appreso della veridicità dei rumors sul tradimento, è rimasta impressa nella memoria dei telespettatori e ancora oggi i fan ricordano quel momento come uno dei più memorabili della storia del talent.

Amici 24, la lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: c'entra Niccolò

L'esibizione di Niccolò sulle note di Bella senz'anima non ha per nulla convinto Rudy Zerbi, che non ha mancato di sottolineare ad Anna Pettinelli le carenze del suo allievo. Sul web si sono scatenate non poche critiche per le parole di Zerbi verso Niccolò, il quale ha presentato anche il suo nuovo singolo, finendo però all'ultimo posto nella gara degli inediti.

Inoltre, sul web molti fan del talent si sono indignati perché Zerbi ha deciso di nominare l'esibizione di Emma Marrone sulla stessa canzone, dimenticando di citare sia il percorso artistico che Emma aveva avuto prima di Amici Big, sia perché l'interpretazione di Emma Marrone aveva avuto una certa intensità anche per il delicato momento che aveva vissuto con Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ad Amici Big, la cantante di Apnea era approdata dopo aver ottenuto il triplo disco di platino con Oltre il primo EP dopo l'uscita da Amici.

Inoltre, Emma era reduce del secondo posto a Sanremo con i Modà e Arriverà, perciò, dal punto di vista artistico la sua bravura e preparazione erano di certo superiori a quelli di Niccolò, che ha interpretato la stessa canzone di Emma, ma con un'esperienza di vita e lavoro completamente diversa.

