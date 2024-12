Amici 24, Rudy Zerbi convoca Ilan Muccino e Jacopo Sol dopo la puntata: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Momento davvero difficile per Ilan Muccino! Il giovane cantante e allievo rischia seriamente di dover abbandonare definitivamente la scuola di Amici 24 per volere del suo professore Rudy Zerbi.

Dopo l’uscita inaspettata di Diego Lazzari, un altro cantante rischia di dover abbandonare la scuola di Amici 24. Stiamo parlando di Ilan Muccino, che nelle ultime ore è stato convocato in studio da Rudy Zerbi, che lo ha fatto esibire su cover e inediti insieme al suo possibile sostituto Jacopo Sol.

Ilan a rischio

Momento davvero difficile per Ilan nella scuola di Amici 24. Nel corso dell'ultimo daytime, andato in onda ieri lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, Rudy Zerbi ha deciso di convocare in studio sia Ilan che Jacopo Sol per mettere subito le cose in chiaro e chiarire la sua posizione nei loro confronti. "Ilan il mio compito è capire se stare qui dentro ti serve oppure no. Bisogna capire se ti aiuta, ti fa crescere e stare bene, soprattutto come persona prima ancora che come artista" ha dichiarato il professore di canto della scuola.

Nelle ultime settimane, infatti, Ilan ha avuto un forte calo nel rendimento e questo ha messo in difficoltà Zerbi, che ha pensato a una possibile sostituzione: "Durante la settimana studi e ti prepari, ma al momento di esibirti hai una involuzione. Questo non va bene, vuol dire che c'è una sorta di disagio che non dovrebbe esserci".

Dopo essersi confrontato con il suo allievo Ilan, Rudy ha chiesto a Jacopo Sol di presentarsi ed esibirsi. I due giovani cantanti si sono poi sfidati a colpi di inediti e cover. Alla fine della prova, il professore del talent show di Maria De Filippi ha ammesso di avere qualche elemento in più per prendere la sua decisione definitiva. Chi resterà nella scuola di Amici?

Rudy Zerbi al centro delle critiche

La drastica scelta di Rudy Zerbi ha letteralmente destabilizzato Ilan Muccino. Dopo essersi esibito in studio insieme al suo possibile sostituto Jacopo Sol ed essersi confrontato con il suo coach, il giovane cantante di "Mezzocielo" è tornato in casetta e chiamato la sua mamma. Durante la telefonata, il ragazzo non è riuscito a nascondere le lacrime rivelando la sua paura di tornare alla vita precedente al suo ingresso nella scuola di Amici.

Il comportamento assunto da Zerbi nei confronti di Ilan, però, non è per niente piaciuto ai numerosi fan di Amici. Sui social, infatti, in molti sono convinti che il professore del talent show di Maria De Filippi abbia già deciso di sostituire il figlio d'arte con Jacopo Sol e che stia solo prendendo tempo prima di comunicare la sua decisione.

Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Ricordiamo che i talenti ancora in gara sono: Vybes, Ilan, Chiamamifaro, Antonia, Senza Cri, Luk3, Mollenbeck, TrigNO e Niccolò per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Alessio, Dandy, Francesca e Teodora per la categoria ballo.

