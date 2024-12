Amici 24, Rudy Zerbi annuncia di voler sostituire Ilan: "Ti esibisci e sembra che tu non abbia studiato nulla"

News VIP

Oggi ad Amici 24, Rudy Zerbi ha annunciato di voler sostituire Ilan, che nell'ultima settimana ha dimostrato non poche difficoltà. Ecco cosa è successo!

Oggi, domenica 8 dicembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici24: oltre all'eliminazione di Diego Lazzari e alla vittoria di Chiara e Luk3 delle rispettive sfide, Rudy Zerbi ha chiesto di sostituire Ilan, poiché ha evidenziato nell'allievo una difficoltà durante le sue esibizioni.

Amici 24, Rudy Zerbi propone la sostituzione di Ilan: ecco perché

Dopo le prime sfide, Rudy Zerbi ha chiesto di far entrare un nuovo cantante, Jacopo Sol, e ha chiamato Ilan al centro studio. Stupendo il pubblico in studio, il produttore ha annunciato che, nel corso degli ultimi giorni ha maturato l'idea di sostituire Ilan, poiché come anche il cantante gli ha confessato durante una delle puntate degli ultimi daytime sta riscontrando non poche difficoltà nelle sue esibizioni.

"La mia impressione è che quando tu ti esibisci è come se rovinassi tutto quello che hai fatto durante la settimana. Tu studi e ti impegni. Poi vieni qui e hai questo rendimento che è al di sotto di quello che dovresti fare. Quindi non cresci, noi migliori e soffri. Questa situazione mi fa riflettere. Io ti devo anche proteggere da una sofferenza interna che hai”ha dichiarato il professore.

Rudy Zerbi ha poi chiesto a entrambi i cantanti di esibirsi con il loro inedito per valutare se adottare o meno la sostituzione immediata. In uno degli ultimi daytime, il produttore era intervenuto per poter parlare con Ilan e fargli notare di percepire in lui un blocco emotivo molto forte. Per aiutarlo, Rudy lo aveva invitato a mettersi a nudo con le sue emozioni, ma anche letteralmente, tanto che l'allievo si è tolto la maglia per esibirsi nella sala prove, restando a petto scoperto.

Amici 24, Ilan verrà sostituito? La proposta di Rudy Zerbi

Dopo l'esibizione di entrambi i cantanti, Zerbi ha deciso di essere onesto con i due cantanti e ha dichiarato che Jacopo era molto talentuoso e che lo trovava estremamente interessante.

Tuttavia, ha aggiunto, voleva anche permettere a Ilan di dare il meglio di sé e, sfruttando tutti gli strumenti che la produzione gli ha messo a disposizione, ha deciso di non adottare la sostituzione immediata, ma si è preso dei giorni per riflettere. Perciò, ha chiesto a Ilan di consegnargli la maglia e lasciare lo studio, per andare in casetta: "Ho bisogno di alcuni giorni per riflettere, seguirvi qui dentro e capire la scelta più giusta da fare. Per il momento ti chiedo di darmi la tua maglia e uscire dallo studio, così per Jacopo, ma nei prossimi giorni ci rifletterò e prenderò la decisione che credo sia migliore".

Il cantante ha perciò riconsegnato la maglia e, sollecitato da Maria De Filippi ha detto la sua sulla situazione. L'allievo ha ammesso di essere molto in soggezione con quanto stava accadendo, ma che riconosce anche la verità delle parole di Rudy, perciò, attenderà la sua decisione, ma è consapevole che se al momento non riesce a godersi pienamente questa esperienza, allora, è bene che entri qualcun altro al suo posto.

