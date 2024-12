Amici 24, Rebecca svela alcuni retroscena inediti sulla sua esperienza nella scuola: "Era una figata pazzesca"

News VIP

L'ex allieva della 24esima edizione di Amici, Rebecca Ferreri, torna a parlare della sua breve, ma intensa, esperienza nel talent show di Maria De Filippi e racconta come si svolge una giornata nella casetta più famosa d'Italia.

Manca sempre meno alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex allieva Rebecca Ferreri ha pubblicato un video sui social, nel quale ha risposto alle curiosità dei fan riguardo la vita nella scuola più amata e seguita d’Italia.

Le rivelazioni di Rebecca Ferreri

Rebecca Ferreri è stata una delle protagoniste della 24esima edizione di Amici. A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione, la ballerina ed ex allieva di Deborah Lettieri è tornata sui social per rispondere ad alcune domande dei suoi fan. Per prima cosa, la giovane ha raccontato come si svolgono le giornate all’interno del talent show di Maria De Filippi:

Ci alzavamo presto ad Amici per fare classico, nei giorni in cui non avevamo classico avevamo ginnastica, alcuni cantanti erano proprio scoordinati, morivamo dal ridere. In tutto facevamo 6 ore toste, lavorare con i professionisti era una figata pazzesca, ti aprivano dei mondi, ti davano consigli...Finivamo verso le sei a volte verso le quattro, io andavo a dormire spesso anche tardi verso l’una, era un bel gruppo, era bello parlare tutto insieme.

La ballerina Rebecca ha poi continuato parlando della quotidianità in casetta. L'ex allieva di Amici 24 ha rivelato chi è lo chef del gruppo e ammesso di sentire la mancanza dei suoi compagni di scuola, a cui ha augurato di arrivare tutti al Serale:

Il mangiare lo facevamo noi, qualcuno, senza far nomi, non sapeva cucinare, ma almeno si impegnava. Qualcuno si impegnava almeno anche se altri si lamentavano. Di solito quella che cucinava per tutti era Teodora. C’è chi mangiava da solo e chi in piccoli gruppi. A volte dopo la puntata mangiavamo una pizza buonissima, era un bel momento di ritrovo, a me manca tanto. Mi mancano anche i miei compagni. Sono sicura che li rivedrò, sento proprio la mancanza. Auguro a tutti di andare più avanti possibile, poi ci riabbracceremo.

Allievi a rischio

Tensione nella scuola di Amici. Dopo l'eliminazione di Diego Lazzari, che ha perso la sfida contro Mollenbeck, altri tre allievi della scuola sono a rischio. Luk3 è finito nuovamente nel mirino di Anna Pettinelli, che ha deciso di assegnargli un compito che ha fatto infuriare anche Lorella Cuccarini, Dandy è in sfida per essere arrivato ultimo nella classifica di ballo e Ilan Muccino rischia di essere sostituito da Jacopo Sol.

L'avventura di Ilan ad Amici 24, in particolar modo, potrebbe finire da un momento all'altro. Rudy Zerbi ha infatti pensato a una possibile sostituzione del suo allievo con Jacopo Sol, che nel frattempo ha fatto il suo ingresso in Casetta e ha conosciuto gli altri allievi della scuola. Una situazione che ha destabilizzato il giovane cantante di Mezzocielo, che non è riuscito a nascondere la sua preoccupazione. Cosa succederà?

L'appuntamento con i ragazzi del noto talent show è per domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Alessia, Daniele, Chiara, Alessio, Teodora, Dandy e Francesca per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vittoria, Luk3, Senza Cri, TrigNO, Niccolò e l'ultimo arrivato Mollenbeck per la categoria canto.

