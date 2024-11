Amici 24, Raimondo Todaro sulla vittoria di Alessia Pecchia: "Se parliamo di tecnica, allora..."

News VIP

La vittoria di Alessia Pecchia nella sfida di improvvisazione, nella puntata di ieri, domenica 17 novembre, è stata commentata anche dall'ex professore Raimondo Todaro. Ecco cosa ha dichiarato sull'allieva di Alessandra Celentano.

Ieri, domenica 17 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici 24 su Canale5: Alessia Pecchia si è esibita in una sfida contro Antonio, aspirante allievo del talent show condotto da Maria De Filippi.. La sua vittoria è stata seguita da un commento sui social di Raimondo Todaro, ex professore della scuola, che ha postato il suo pensiero su quanto visto in tv e sull'allieva della maestra Alessandra Celentano.

Amici 24, Raimondo Todaro commenta il risultato della sfida tra Alessia e Antonio

Alessia Pecchia si è vista sospendere la maglia dalla Maestra in uno degli ultimi daytime del programma e nella puntata di domenica 17 novembre la ballerina di latino ha dovuto affrontare una sfida contro Antonio, uno dei ballerini che erano stati convocati come potenziali allievi. A giudicare la sfida è stata la giudice Nacy Berti che ha chiesto ai due ballerini di esibirsi con diverse coreografie, come Mas que nada, Trumpets, Get over it.

Prima della sfida, la conduttrice Maria De Filippi ha commentato divertita che "Alessia è proprio allieva della Celentano" e ha mandato in onda un filmato in cui si vedeva Alessia visionare i possibili sfidanti e commentare lo stile di ognuno. Con aria molto sicura, la ballerina di latino ha dichiarato di sentirsi in grado di poter battere ognuno di loro.

Spavalda, Alessia ha invitato gli sfidanti a presentarsi, perché non aveva timore di nessuno di loro: questo suo comportamento ha scatenato diverse risate tra il pubblico e anche alcuni dei docenti - come Lorella Cuccarini - non hanno nascosto il loro divertimento nel vedere la latinista così sicura di sé e delle sue potenzialità. In studio Alessia ha dichiarato: "No, Maria, però, a volte ho bisogno di dirle queste cose, perché devo autoconvincermi che posso farcela". Alla fine delle varie esibizioni, Nancy Berti ha decretato che a vincere era Alessia, che così poteva proseguire il suo percorso nel talent di Amici. Tra i criteri su cui la giudice si è basata per decretare il vincitore c'erano l'espressività e anche la tecnica ed è su quest'ultima che un ex professore della scuola ha avuto da ridire.

Sui social, infatti, poco dopo la messa in onda della sfida tra Alessia e Antonio è arrivato il commento di Raimondo Todaro, che ha lasciato il talent prima dell'inizio della nuova edizione. Con una breve storia su Instagram, il ballerino di latino ha stroncato la vittoria di Alessia, decretando che, per tecnica, Antonio le era superiore: "Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molto più preparato e preciso".

Amici 24, l'addio di Raimondo Todaro al talent show

Raimondo Todaro è stato uno dei professori della scuola di Amici di Maria De Filippi negli ultimi anni e a settembre, dopo un'estate di rumors e gossip, ha confermato che avrebbe lasciato il programma e non sarebbe perciò tornato come insegnante. Nell'edizione di Amici 22 ha portato Mattia Zenzola alla vittoria, ma nonostante abbia apprezzato molto il periodo trascorso nella trasmissione, ha deciso che era ora di voltare pagina.

Ospite di Verissimo in una delle prime puntate di settembre 2024, Todaro ha confermato che non tornerà come professore: "Sono stati 3 anni bellissimi, Amici è una palestra per chi vuole crescere come insegnante e artista. Non ringrazierò mai abbastanza Maria e tutta la squadra che lavora nel dietro le quinte della trasmissione per la loro professionalità e umanità. Ma è arrivato il momento di andar via e per questa edizione farò il tifo da casa".

In puntata, Todaro non ha replicato ai tanti rumors che attribuivano il suo addio al programma ai conflitti con la Maestra Celentano, ma è evidente, dal commento alla vittoria di Alessia, che le vedute di entrambi i professori continuano a essere agli antipodi.

