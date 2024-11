Amici 24, Nicolò in crisi. Lo sfogo del cantante: "Sento che questo non è il mio posto" (VIDEO)

News VIP

Durante il daytime di Amici 24 di oggi, lunedì 4 novembre, Nicolò ha dichiarato di essere in crisi e di provare dei forti dubbi sulla sua presenza nel talent show.

Puntata non facile quella di Amici 24 andata in onda oggi, lunedì 4 novembre, su Canale5: in particolare, per Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, si è presentato un momento di grande difficoltà che gli ha fatto mettere in dubbio la sua presenza nel talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, Nicolò in crisi: "Non credo che questo sia il posto adatto a me"

Non sono giorni facili per Nicolò: il cantante della squadra di Anna Pettinelli è infatti finito penultimo nella gara degli inediti e nel corso dell'appuntamento con il daytime di Amici 24 di oggi anche Rudy Zerbi ha dato un giudizio non del tutto positivo su di lui per quanto riguarda l'interpretazione dei brani e la presenza scenica. Sebbene il professore abbia avuto parole di elogio per la sua maturità e per l'approccio che il cantante ha avuto verso il compito che ha assegnato ai ragazzi, per Nicolò non è stato sufficiente a risollevargli il morale e l'allievo è stato preda di un grande sconforto.

Dopo la pubblicazione della classifica di Zerbi, nella quale ha occupato l'ultimo posto, Nicolò ha chiesto di poter incontrare la sua insegnante. In studio, il cantante si è lasciato andare a un lungo sfogo, aprendosi con Anna Pettinelli e dichiarando di non sentirsi all'altezza di stare nella scuola di Amici. Secondo Nicolò, infatti, forse non è ancora pronto a vivere l'esperienza del talent, perché non ha la giusta maturità artistica, anche a paragone con i suoi compagni:

"In questi ultimi giorni sento…come se non so se questo è il mio posto. Forse non sono abbastanza pronto. Gli altri magari hanno un bagaglio di scrittura maggiore rispetto al mio. Magari hanno una personalità che io ancora non ho trovato. Quindi è come se non mi sentissi pronto rispetto agli altri. Non vorrei buttare tutto quanto"

Anna Pettinelli, tuttavia, ha dissentito fortemente con il cantante e l'ha rassicurato, dicendogli che Amici è esattamente il suo posto e che una sola sconfitta non determina certo tutto il suo percorso, dato che in più di un'occasione ha dato prova della sua bravura.

Amici 24, lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: "Come ti permetti?!"

Il daytime di Amici 24 di oggi è stato caratterizzato anche da uno scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Dopo aver visto fioccare per i cantanti voti alti, Zerbi ha deciso di intervenire e ha chiesto ai ragazzi di esibirsi per poter valutare tre componenti della loro performance: interpretazione, scrittura e presenza scenica.

Il compito ha visto Nicolò posizionarsi ultimo, scatenando una crisi molto profonda nel cantante, insieme a TrigNO, mentre Ilan e Chiamamifaro sono arrivati primi. Questa classifica non è però piaciuta ad Anna Pettinelli che ha deciso di irrompere nello studio e interferire, come già in precedenza aveva fatto con lei Zerbi. La speaker si è scagliata contro il collega, rinfacciandogli di essersi comportato da ipocrita, visto il suo atteggiamento:

"Tu hai avuto il coraggio di interrompere il mio esercizio senza voti per entrare qui e metterne addirittura tre e fare una classifica. Tu sei meglio di me? Sei il preside della scuola? Obiettivo di cosa che i primi sono i tuoi? Ma nn ti vergogni? Non sei nemmeno obiettivo, sei un buffone pagliaccio. Non sei una persona rispettosa."

Scopri le ultime news su Amici