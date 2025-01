Amici 24, Nicolò in crisi: "Ho sempre cercato di inibire le mie emozioni, sono in difficoltà perché..." (VIDEO)

News VIP

Momento difficile per Nicolò nella scuola di Amici. Deluso per la classifica stilata dal maestro Pennino, il giovane cantante si è lasciato andare a un sincero confronto con la sua coach Anna Pettinelli.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 19 gennaio 2025 su Canale 5. Intanto, nella scuola più amata e seguita d'Italia, il giovane cantante Nicolò è crollato e parlato per la prima volta delle sue insicurezze alla professoressa Anna Pettinelli.

Le insicurezze di Nicolò

Nel daytime di oggi di Amici 24, Nicolò, Luk3 e Jacopo Sol si sono scontrati in una gara cover giudicata dal maestro Pennino. A trionfare è stato l'allievo di Rudy Zerbi. Ultimo posto per il cantante del team di Anna Pettinelli che, una volta tornato in casetta, non è riuscito a nascondere la sua delusione. Parlando con la ballerina Francesca, il ragazzo si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha confessato:

Non voglio mollare, ma probabilmente non ce l'ho quella roba lì (riferendosi al discorso fatto da Rudy Zerbi di tirare fuori le emozioni ndr). Dopo quattro mesi non è cambiato niente. Non so come fare...è probabile che io non ho niente dentro, non ho legami forti fuori da qua...fuori da qua sono solo come un cane. Non mi lego facilmente alle persone.

Dopo essersi confrontato e sfogato con Francesca, che ha cercato di spronarlo a reagire e a tirare fuori le emozioni, Nicolò ha chiesto di poter incontrare la sua insegnante. Deciso a lottare, il giovane cantante della 24esima edizione del talent show di Canale 5 ha deciso di aprire il suo cuore alla Pettinelli e provarle a spiegare il motivo del suo blocco emotivo:

Ho sempre cercato di inibire le mie emozioni, forse per cercare di soffrire di meno...in realtà però non vivendomi a pieno la mia vita. Non avendolo fatto per tutta la mia vita, non riesco a farlo manco qui. Cercare di farlo ora mi mette in difficoltà, penso di non riuscire a trovare interamente me stesso...so bene che mi dovrei lasciare andare, ma è come se non sapessi come fare. Non sto bene per questo.

Anna Pettinelli replica alle critiche dopo l'eliminazione di Ilan

A pochi giorni dalla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, è arrivato un vero e proprio colpo di scena. Ilan Muccino è stato costretto ad abbandonare la scuola per volere della sua coach Anna Pettinelli, che lo ha invitato a trovare la sua strada fuori dal talent show di Maria De Filippi. Il motivo? La professoressa ha spiegato al giovane cantante di non aver visto miglioramenti in lui nel corso delle settimane e di essersi resa conto di non volerlo portare al Serale:

Inutile che te lo dico tra due mesi, inutile che continuiamo lo stillicidio. Quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai tutta la vita dietro, quello che penso di te rimane, ma non ho visto miglioramenti Ilan. Per me è meglio veramente che esci dalla scuola e trovi una tua strada.

La drastica decisione presa dalla Pettinelli ha spiazzato tutti, sia dentro che fuori la scuola di Amici. In molti sul web, infatti, hanno puntato il dito contro la professoressa di canto per la modalità con cui ha deciso di eliminare Ilan. A tutte queste critiche, Anna ha deciso di rispondere tramite un video pubblicato nelle sue storie su Instagram: "Parole parole, parole, ma quanto parlate che le cose non le sapete? Ma quanto parlate? Che pazienza". L'ex allievo, invece, ha preferito, almeno per il momento, la strada del silenzio.

Scopri le ultime news su Amici.