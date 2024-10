Amici 24, nella scuola arriva un compito per Gabriele da parte della maestra Celentano: "Il primo di una lunga serie" (VIDEO)

News VIP

La maestra Alessandra Celentano mette subito alla prova il ballerino Gabriele ad Amici 24: l'allievo di Deborah Lettieri riceve il suo primo compito a pochi giorni dal suo ingresso nella scuola.

Neanche il tempo di entrare nella scuola di Amici 24, che Gabriele è finito nel mirino di Alessandra Celentano. A poche ore dalla prima puntata del pomeridiano, andata in onda domenica 29 settembre 2024, il ballerino e allievo di Deborah Lettieri ha ricevuto il suo primo compito da parte della Maestra.

La maestra Celentano punta Gabriele

Nel daytime di oggi di Amici 24 il ballerino Gabriele ha ricevuto il suo primo compito da parte della maestra Alessandra Celentano. La storica e amatissima insegnante di ballo del talent show di Canale 5 ha deciso di mettere alla prova il giovane allievo di Deborah Lettieri per conoscerlo e individuare meglio i suoi limiti (artisticamente parlando ndr):

Gabriele, prima di tutto congratulazioni per l'inizio di questa avventura, sperando che tu possa durare. Ti consegno un primo compito per iniziare a conoscerti e per capire ancora meglio i tuoi limiti. Sicuramente sarà il primo di una lunga serie. I compiti per me sono molto importanti, ti permettono di studiare di più e metterti in gioco con la tecnica che è essenziale. Si tratta di una coreografia abbastanza morbida dove ci vuole fluidità [...] Nulla di particolarmente difficile per iniziare.

Dopo aver visto il compito in questione insieme alla sua compagna di squadra Rebecca ed essersi confrontato con Sienna e Alessio, il ballerino Gabriele non ha nascosto la sua preoccupazione per il compito ricevuto dalla maestra Celentano a poche ore dal suo ingresso nella scuola:

È stata buona, è stata molto buona! Mi aspettavo di peggio, comunque...va bene. Sembra fattibile, ci sta...me lo aspettavo. Già dalla prima puntata preso di mira [...] Non mi posso lamentare, vorrei non farmi troppe paranoie. Non vorrei essere preso di mira.

Gabriele nel cast di Amici 24: ecco chi è il ballerino

La 24esima edizione di Amici ha preso il via domenica 29 settembre 2024 con la presentazione ufficiale dei primi sedici allievi. Tra questi c'è anche Gabriele Baio. Classe 2004, è nato ad Augusta, in Sicilia. Il ballerino del team di Deborah Lettieri è già noto al grande pubblico per alcune esperienze di rilievo nel mondo dello spettacolo e della musica. Ha lavorato e studiato negli anni con la coreografa Veronica Peparini e ha fatto parte del corpo di ballo della cantante Alessandra Amoroso, dimostrando tutto il suo talento. Ed è proprio per questo che, con la sua versatilità e il suo carisma, Gabriele si candida come uno dei protagonisti più promettenti di questa stagione del talent show di Maria De Filippi.

